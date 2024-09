NinjaOne kündigt kostenlose Garantieverfolgung für Kunden an

NinjaOne Documentation ist ebenfalls kostenlos für bis zu drei Anwender verfügbar; NinjaOne bietet Migrationsdienste an und zeigt die Fähigkeit, für große MSPs auf Hunderttausende von Endpunkten zu skalieren

Berlin – 16. September 2024 – NinjaOne®, eine führende IT-Plattform für Endpunktverwaltung, Sicherheit und Transparenz, gibt heute bekannt, dass sie allen NinjaOne MSP-Kunden die NinjaOne Garantieverfolgung kostenlos anbieten wird. Zusätzlich ist die NinjaOne Documentation für jeden MSP-Kunden kostenlos für bis zu drei Anwender verfügbar. NinjaOne kündigt außerdem White-Glove Professional Services an, um neue Kunden einfach zu migrieren, was großen MSPs hilft, Technologiestacks zu verlagern, ohne ihr Geschäft zu beeinträchtigen.

NinjaOne Warranty Tracking (Beta) automatisiert die Verwaltung und Verfolgung von Garantieinformationen für Geräte. Dies stellt sicher, dass das Geschäft nie unterbrochen wird, da Ersatzgeräte bereitstehen oder neue Garantien abgeschlossen sind, bevor die Garantie für die Geräte abläuft. Frühzugangskunden nannten überwältigend die Möglichkeit, verschiedene Tools zu konsolidieren und Kosten zu sparen (31 Prozent), als den wichtigsten Geschäftsvorteil. Es folgten die Verfolgung und Verwaltung des Lebenszyklus von Geräten (17 Prozent) und die Möglichkeit, durch Garantieverfolgung Einnahmen zu generieren (10 Prozent). NinjaOne Documentation bietet eine zentrale Plattform, die IT-Wissen zu Prozessen, Geräten, Benutzern und Sicherheitsaspekten konsolidiert – und hält wichtige Informationen genau dann bereit, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Dies hilft MSPs, neue Techniker schneller einzuarbeiten, Zeit zu sparen, die normalerweise mit der Suche nach Antworten verschwendet wird, und das Wissen insgesamt zu verbessern.

Garantieverfolgung und Documentation sind die neuesten Beispiele dafür, wie die NinjaOne Automated Endpoint Management Platform® MSPs dabei unterstützt, eine kosteneffiziente Technologielösung zu betreiben.

– Die Analystenfirma Omdia hat herausgefunden, dass sieben von zehn Kunden (71 Prozent) mehr als vier Tools durch NinjaOne ersetzt haben; 91 Prozent haben mehr als zwei Tools ersetzt.*

– Das Analystenunternehmen Enterprise Strategy Group stellte ebenfalls fest, dass NinjaOne in den meisten Ökosystemen mindestens vier Tools ersetzt und die Kosten für Vollzeitmitarbeiter (FTE) um 41 Prozent senkt.**

„MSPs sind frühe Anwender, die den Aufbau skalierbarer, wettbewerbsfähiger und profitabler Unternehmen priorisieren. Ihre Technologieanbieter sollten ihre Rentabilität ermöglichen, nicht behindern, und genau deshalb bieten wir die Garantieverfolgung kostenlos an“, sagte Sal Sferlazza, CEO und Mitgründer von NinjaOne. „NinjaOne ist ein innovatives Unternehmen, das sich darauf fokussiert, unseren Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein. Unser Erfolg hängt davon ab, großartige Produkte zu entwickeln, die sowohl skalierbar als auch benutzerfreundlich sind, und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.“

NinjaOne RMM ist seit 2019 jedes Quartal das beste RMM auf G2. Der Unterschied bei NinjaOne ist eindeutig:

– NinjaOne konzentriert sich auf Innovation und bringt allein in diesem Jahr mehr als 250 neue Funktionen, Verbesserungen und Produkte heraus, die größtenteils auf dem Feedback von MSPs zu der öffentlichen Roadmap des Unternehmens basieren.

– NinjaOne bietet ausgeklügelte IT-Automatisierungstools, die die Produktivität und Effizienz von MSPs steigern. Hunderte leistungsstarker, benutzerfreundlicher Skripte sind im Script Hub des Unternehmens verfügbar. Das ist ein Grund, warum Omdia herausgefunden hat, dass 95 Prozent der Kunden durch Automatisierung Zeit sparen.*

– NinjaOne ist das erste RMM, das Multi-Tenant Mobile Device Management (MDM)-Funktionen für iOS und Android anbietet.

– NinjaOne bietet kostenloses und unbegrenztes Onboarding, Training und Support an – einschließlich Zugang zum Trainingsprogramm NinjaOne Academy, das in weniger als drei Monaten mehr als 500 Techniker zertifiziert hat.

– NinjaOne investiert dreimal so viel wie der Branchendurchschnitt in den Kundensupport, weshalb die Kundenzufriedenheitsbewertung (CSAT) des Unternehmens über 98 Prozent beträgt und die durchschnittliche Antwortzeit weniger als 30 Minuten beträgt.

– NinjaOne schützt die Kundenbeziehungen von MSPs und bietet monatliche Abonnementspläne an.

– NinjaOne wird von den Gründern geleitet, ist in ihrem Besitz und wird von ihnen betrieben und verwaltet. Während die NinjaOne-Familie weltklasse Investoren wie ICONIQ Growth und Summit Partners umfasst, haben Sal Sferlazza und Chris Matarese, President, CFO und Mitgründer, die Kontrolle über das Unternehmen.

„Wir haben acht verschiedene RMMs verglichen und letztendlich war NinjaOne die beste Lösung für uns, weil es eine skalierbare Lösung ist. Es basiert auf einer modernen SaaS-Architektur und ist zukunftssicher“, sagt Dan Shapero, President und COO von TeamLogic IT.

„Ich freue mich sehr, wie viele der von Benutzern vorgeschlagenen Funktionen tatsächlich in das NinjaOne Product aufgenommen werden. Das ist wirklich ermutigend“, sagt Ben Gagnon, Technical Operations Specialist bei Northeast IT Systems.

Weitere Informationen darüber, wie eine auf Innovation und Kundenerfolg ausgerichtete Denkweise Ihren MSP verändern kann, finden Sie unter https://www.ninjaone.com/de/rmm/.

* Omdia: Leading IT Trends for 2024: Embracing Automation, Security, and Consolidation

** Enterprise Strategy Group, a division of TechTarget, Research Publication, Managing the Endpoint Vulnerability Gap: The Convergence of IT and Security to Reduce Exposure; Dave Gruber, Principal Analyst; Gabe Knuth, Senior Analyst; and Bill Lundell, Director of Syndicated Research; May 2023

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ninjaone.com/de/

