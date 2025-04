NinjaOne verkündet die Zendesk-Integration zur Vereinfachung der IT und Steigerung der Produktivität

– von Team Ninja

Austin, TX – 8. April 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, gibt heute die Integration mit Zendesk bekannt. Durch die Zusammenarbeit wird das Ziel verfolgt, IT-Teams einen umfassenden Überblick über ihre gesamte IT-Umgebung zu bieten. IT-Expert:innen können nun Echtzeit-Einblicke von den beiden Service-Management- und Geräte-Management-Lösungen gewinnen, was Unternehmen totale Transparenz und zentralisierte Arbeitsabläufe ermöglicht und zu einem effizienteren, präziseren und zeitnahen Support führt.

Ticketing- und ITSM-Plattformen sind oft nicht mit den Endpunkt-Management-Lösungen verbunden, die IT-Teams zur Behebung von Problemen der Benutzergeräte verwenden. Die Integration von Ticketing- und ITSM-Tools mit Endpunkt-Management-Lösungen hat zur Folge eine schnellere Problemlösung, synchronisierte Transparenz und Verwaltung sowie eine höhere Produktivität.

Die Integration von NinjaOne und Zendesk ebnet IT-Teams den Weg zu besseren Ergebnissen durch:

– Schnellere Problemlösung: Die Integration rationalisiert den IT-Betrieb durch Automatisierung und robustes Workflow-Management. In NinjaOne erkannte Warnmeldungen erzeugen automatisch ein Ticket in Zendesk, sodass IT-Teams Probleme in Echtzeit untersuchen und beheben können. Dies beschleunigt den Prozess und reduziert die Ressourcen, die für routinemäßige Aufgaben zur Fehlerbehebung erforderlich sind.

– Synchronisierte Transparenz und Verwaltung: Die Integration bietet Echtzeit-Transparenz sowohl in NinjaOne als auch in Zendesk und umfasst Einblicke in das Ticketing, die Überwachung und das Management von Endpunkten. Dadurch erhalten IT-Teams einen ergänzenden Überblick über den Status ihrer Endpunkte.

– Höhere Produktivität: Die automatisierte und anpassbare Ticket-Erstellung und -Lösung reduziert den Verwaltungsaufwand für Techniker:innen und bietet IT-Teams eine schnellere und einfachere Möglichkeit, den Bedürfnissen der Endbenutzer:innen gerecht zu werden. Durch die Zendesk-Integration erhalten IT-Expert:innen rollenspezifische Informationen, wie zum Beispiel den Gerätestatus, ohne ihre Anwendung verlassen zu müssen, sodass sie Probleme schneller und präziser verfolgen, einordnen und lösen können.

„IT-Administrator:innen und -Techniker:innen haben oft mit eingeschränkten Ressourcen zu kämpfen. Unsere Integration mit NinjaOne gibt ihnen Zeit zurück“, sagt Jason Maynard, CTO bei Zendesk. „Die Integration von NinjaOne und Zendesk bedeutet, dass zuvor manuelle Aufgaben wie die Ticket-Erstellung und das Ausfüllen von Asset-Management-Informationen nun automatisiert werden. Durch diese Maßnahme lassen sich die alltäglichen Abläufe der Techniker:innen vereinfachen, was wiederum ihnen ermöglicht, sich auf strategische Initiativen und die allgemeine Servicebereitstellung zu konzentrieren.“

„Mit der Integration von NinjaOne und Zendesk verbringt unser Team weniger Zeit mit der Problemlösung und fokussiert sich auf die Umsetzung wichtiger Geschäftsinitiativen“, so Justin Gallagher, Senior Systems Engineer bei MAI Capital. „Die Integration erleichtert es unserem Team, zu priorisieren, wo wir unsere Zeit und Ressourcen einsetzen, wodurch wir produktiver und effizienter werden. Jetzt haben wir mehr Spielraum und können Projekte in den Mittelpunkt stellen, die unseren Endbenutzer:innen und unserem Unternehmen mehr Erfolg bringen.“

„IT-Teams sind für ihre täglichen Aufgaben oft auf mehrere Plattformen und Tools angewiesen, was zu Verzögerungen bei der Informationsbeschaffung und bei der Lösungsfindung führt“, meint Rahul Hirani, Chief Product Officer bei NinjaOne. „Die Integration von NinjaOne und Zendesk ermöglicht es IT-Teams, Informationen auf einer Plattform zu konsolidieren und ein zentrales, umfassendes Bild zu erhalten, dank dessen Administrator:innen und Techniker:innen Probleme des Gerätezustands in ihrer IT-Umgebung bewerten und lösen können. Grundsätzlich sorgt diese Integration dafür, dass die IT-Abteilung präziser und effizienter arbeitet, wodurch die Produktivität der Kunden gesteigert wird.“

Weitere Informationen über die Integration von NinjaOne und Zendesk finden Sie unter: h ttps://www.ninjaone.com/de/integrations/zendesk/

Zur Installation der Integration von NinjaOne und Zendesk auf dem Zendesk Marketplace besuchen Sie: https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/1035438/ninjaone/

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Verwaltungsplattform, bietet mehr als 24.000 Kunden in über 120 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudbasierte NinjaOne-Plattform automatisiert die Endpunktverwaltung, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten.

NinjaOne ist auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet und bietet kostenlose und unbegrenzte Onboarding-, Schulungs- und Supportleistungen.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

