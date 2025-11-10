Nintendo Weihnachtstour 2025 kommt ins ALEXA

Zwei Tage kostenloser Spielespaß

Spiele-Fans aufgepasst! Die Nintendo Weihnachtstour macht am 14. und 15. November Station im ALEXA am Alexanderplatz. Zwischen 10 und 20 Uhr sind alle Besucher eingeladen, eine Auswahl an Spielen für die Nintendo Switch 2-Konsole kennenzulernen und kostenlos zu testen. Mit dabei sind unter anderem die Pokemon-Legenden: Z-A, Mario Kart World und Donkey Kong Bananza. Wer noch nach Inspiration für seinen Weihnachtswunschzettel sucht, wird hier bestimmt fündig!

„Die Spiele von Nintendo sind beliebt bei Groß und Klein. Daher bin ich mir sicher, dass die diesjährige Nintendo Weihnachtstour unsere Besucherinnen und Besucher begeistert und für Spaß und gute Unterhaltung sorgt. So wird der Shoppingausflug ins ALEXA zu einem inspirierenden Erlebnis“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA.

Alle Spiele-Fans, die vor Ort mit ihrem Nintendo-Account einchecken, erhalten ein kleines Geschenk sowie 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.

Bildquelle: © Nintendo 2025