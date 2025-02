nLighten nimmt an Datacloud Energy & ESG Europe 2025 teil

Chad McCarthy, Mitgründer und CTO von nLighten, diskutiert im Panel die Rolle von Rechenzentren für Netzstabilität und die Energiewende

Amsterdam, 27.02.2025 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform und ein Vorreiter auf dem europäischen Markt für Rechenzentren, wird auf der Datacloud Energy & ESG Europe 2025 teilnehmen, welche am 5. und 6. März in Brüssel stattfinden wird. Diese Fachkonferenz bringt führende Akteure aus den Bereichen Rechenzentren, Energie und Nachhaltigkeit zusammen, um Lösungen für Energieverbrauchsmanagement, Effizienzsteigerung und sich verändernde regulatorische Anforderungen zu erörtern. Mit über 500 Branchenexperten und Entscheidungsträgern bietet die Veranstaltung eine zentrale Plattform für den Austausch über nachhaltige Energiestrategien, Fortschritte in der digitalen Infrastruktur und ESG-Compliance.

Im Rahmen der Konferenz wird Chad McCarthy, Chief Technology Officer von nLighten, am 6. März von 9:55 bis 10:35 Uhr an einer Panel-Diskussion mit dem Titel „Data Centres as an Enabler of Grid Stability Amidst the Green Transition“ („Rechenzentren als Unterstützer der Netzstabilität inmitten der Grünen Wende“) teilnehmen. In diesem Panel wird diskutiert, wie die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien die Netzstabilität beeinflusst, warum Lösungen zur Netzbalance erforderlich sind und welchen Beitrag Rechenzentren für eine zuverlässige Energieversorgung leisten, ohne dabei die eigene operative Resilienz zu gefährden. Zudem werden wirtschaftliche Aspekte, potenzielle Einnahmequellen und Anreize für Rechenzentren zur Beteiligung an Netzstabilisierungsmaßnahmen thematisiert.

Als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Infrastruktur setzt sich nLighten dafür ein, seine Edge-Rechenzentren in lokale Energienetze zu integrieren, um sowohl Netzstabilisierung als auch Dekarbonisierungsanstrengungen zu unterstützen. Mithilfe des Ansatzes der Sektorenkopplung tragen die Rechenzentren von nLighten aktiv zu einer resilienten digitalen Infrastruktur bei, indem sie Schwankungen im Netz ausgleichen, bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz. Ein weiterer Beleg für das Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit ist der von nLighten entwickelte Integrierte Carbon-Free Energy (CFE) Score. Diese Kennzahl zielt darauf ab, eine umfassende Bewertung der Auswirkungen von Rechenzentren auf ihre Umwelt zu liefern. Durch die Integration von Sektorenkopplungsinitiativen wie Wärmerückgewinnung und-wiederverwendung, eigens vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie sowie Energiespeicherung setzt dieser Score Maßstäbe für die Messung und Verbesserung ökologischer Verantwortung. Mit diesen Innovationen definiert nLighten nicht nur die Rolle von Rechenzentren im Rahmen der Energiewende neu, sondern bietet auch einen transparenten und quantifizierbaren Ansatz zur Messung von Nachhaltigkeit.

Mehr Informationen zur Präsenz von nLighten bei der Datacloud Energy & ESG Europe 2025 gibt es hier: https://datacloudenergy.com/

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

Firmenkontakt

nLighten

Christian Zipp

Koolhovenlaan 120

1119 NH Schiphol-Rijk

+49 (0) 89 99 38 87 30



https://www.nlighten.eu

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 30



https://www.hbi.de/

Bildquelle: nLighten