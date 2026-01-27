nLighten und Uniper setzen neuen Maßstab für Energietransparenz bei Rechenzentren

Neue Stromliefervereinbarung bringt geprüften, stündlich messbaren, und erneuerbaren Grundlaststrom in die deutschen Rechenzentrumsbetriebe von nLighten

Frankfurt, 27 Januar 2026 – nLighten, ein europäischer Edge-Rechenzentrumsanbieter, hat eine neue Vereinbarung über die Lieferung erneuerbarer Energien abgeschlossen, die alle Rechenzentrumsstandorte des Unternehmens in Deutschland abdeckt. Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie nLighten Strom auf dem deutschen Markt bezieht, und setzt die Strategie des Unternehmens fort, transparente Partnerschaften für erneuerbare Energien in Europa aufzubauen. Für Unternehmen, die einen Rechenzentrumspartner mit nachweisbaren Nachhaltigkeitsmerkmalen suchen, setzt die Vereinbarung einen neuen Maßstab für Energietransparenz. Die Vereinbarung führt eine Grundlastversorgung mit Wasserkraft für die deutschen Standorte von nLighten ein und bietet kontinuierliche CO-freie Energie mit außergewöhnlicher stündlicher Rückverfolgbarkeit.

Ein flexibles Partnerschaftsmodell

Die neue Vereinbarung ist mit Uniper getroffen worden, einem der größten Energieversorger Deutschlands und einem führenden internationalen Energieunternehmen. Im Rahmen der Vereinbarung nutzt Uniper sein 24/7-Angebot, um sowohl die Standardstromversorgung der deutschen nLighten-Standorte als auch eine garantierte Grundlastversorgung mit Wasserkraft bereitzustellen, die rund um die Uhr CO-freie Energie liefert.

Die flexible Struktur des Vertrags ermöglicht es nLighten, zusätzliche erneuerbare Energiequellen – ob Wasserkraft, Wind oder Solar – hinzuzufügen, wenn der Energiebedarf in Deutschland steigt. Uniper fungiert hier als ausgleichende Instanz.

Grundlastfähige erneuerbare Energie und stündliche Transparenz

Ein zentraler Unterschied dieser Vereinbarung ist der grundlastfähige Charakter der Wasserkraftversorgung. Anders als bei wetterabhängigen erneuerbaren Energien wie Wind oder Solar liefert die Wasserkraftkomponente kontinuierlich CO-freie Energie – unabhängig von Wetterbedingungen oder Tageszeit. Selbst wenn das deutsche Stromnetz einen höheren Kohlenstoffanteil aufweist, kann nLighten konstant erneuerbare Energie für seinen Betrieb nutzen.

Die Partnerschaft verschafft nLighten eine von Dritten zertifizierte (TÜV Süd) erneuerbare Stromversorgung die auf stündlicher Basis gemessen werden kann. Anstatt sich auf jährliche Herkunftsnachweise zu stützen, kann nLighten nun die spezifische Wasserkrafterzeugung Stunde für Stunde nachvollziehen.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für unsere Aktivitäten in Deutschland“, sagte Francesco Marasco, VP of Energy Operations & Sustainability bei nLighten. „Die Grundlast-Wasserkraftkomponente bietet Sicherheit und Transparenz, die insbesondere im deutschen Markt von großem Wert sind. Selbst in Zeiten geringer erneuerbarer Einspeisung aus wetterabhängigen Quellen behalten wir eine konstante Basis CO-freier Energie bei. Diese Vereinbarung zeigt unser Bestreben, den Übergang zu schaffen: weg von traditionellen, auf Jahreszertifikaten basierenden Ansätzen hin zu einer stündlich nachvollziehbaren Beschaffung erneuerbarer Energien.“

Andreas Gemballa, CCO bei Uniper Energy Sales: „Wir sind stolz darauf, durch diese innovative Liefervereinbarung zu nLightens Nachhaltigkeitszielen beitragen zu können. Als einer der führenden Energieversorger Deutschlands verstehen wir die sich wandelnden Anforderungen der Rechenzentrumsbranche. Transparente und verlässliche erneuerbare Energielösungen sind gefragt. Durch die Kombination aus flexiblem Strombezug, garantierter Grundlast-Wasserkraft und stündlicher Rückverfolgbarkeit bietet unsere 24/7-Lösung die Verlässlichkeit und Sicherheit, die für moderne digitale Infrastrukturen unerlässlich sind. Ich bin überzeugt, dass dies der Beginn einer starken und für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft ist. Die Vereinbarung zeigt zudem, wie progressive Energieversorger wie Uniper mit zukunftsorientierten Rechenzentrumsbetreibern zusammenarbeiten können, um ihnen bei der Einhaltung der Energieeffizienzverordnung zu helfen und die Energiewende voranzutreiben.“

Teil einer gesamteuropäischen Strategie

Die deutsche Vereinbarung stellt den jüngsten Meilenstein in nLightens gesamteuropäischer Energietransformation dar. Aufbauend auf transparenten Partnerschaften für erneuerbare Energien in Großbritannien mit Conrad Energy, in Spanien mit Shell und in Frankreich mit Axpo etabliert das Unternehmen systematisch einen neuen Standard für den Energiebezug seines europäischen Rechenzentrumsportfolios.

Was nLightens Ansatz besonders auszeichnet, ist das Engagement für marktspezifische Lösungen, die stundenweise Rückverfolgbarkeit erneuerbarer Energien ermöglichen. Während jede Partnerschaft auf die lokalen Marktbedingungen zugeschnitten ist – von Windenergie in bestimmten Regionen bis hin zu grundlastfähiger Wasserkraft in Deutschland – teilen sie alle ein wesentliches Prinzip: die Ablösung rückwirkender Zertifikatskäufe durch stündlich verifizierbare erneuerbare Energietracking-Systeme.

Diese Weiterentwicklung der Beschaffungsmethodik setzt neue Branchenmaßstäbe für Verantwortlichkeit im Energiemanagement von Rechenzentren und zeigt, dass Transparenz und wirtschaftliche Tragfähigkeit in verschiedenen europäischen Energiemärkten Hand in Hand gehen können.

Was das für Unternehmen bedeutet

Für Organisationen mit ernsthaften Nachhaltigkeitszielen ist die Wahl des richtigen Rechenzentrumspartners entscheidend. Jährliche Herkunftsnachweise – der Branchenstandard – erlauben es Anbietern, von „100 % erneuerbarer Energie“ zu sprechen, obwohl ihre Standorte während Spitzenlastzeiten tatsächlich Kohlestrom aus dem Netz beziehen. nLighten schließt diese Lücke mithilfe von Unipers 24/7-Lösung: Unternehmen können gegenüber Prüfern, Investoren und Kunden nachweisen, dass ihre digitale Infrastruktur stündlich mit verifizierter CO-freier Energie betrieben wird – mit unabhängiger Zertifizierung für deutsche Betriebe.

Diese Transparenz unterstützt direkt die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen. Da der regulatorische Druck auf Nachhaltigkeitsangaben europaweit steigt, erhalten Kunden von nLighten eine belastbare, prüffähige Grundlage für den CO-Fußabdruck ihrer digitalen Aktivitäten.

Über nLighten

nLighten ist Europas nachhaltigkeitsorientierte Edge-Rechenzentrumsplattform und bietet Unternehmen digitale Infrastruktur, auf die sie sich bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele verlassen können. Mit über 30 Einrichtungen in sieben europäischen Ländern hat nLighten eine Methode zur stündlichen CO-freien Energiemessung entwickelt [Unser Engagement für kohlenstofffreie Energie | nLighten], die branchenübliche Jahreszertifikate durch stündliche, CO-freie Energieeinkäufe ergänzt.

nLightens Edge-Rechenzentren sind close, coupled, und connected. Der geringe Latenzweg gewährleistet hohe Verfügbarkeit für Unternehmen und mobile Arbeitskräfte. Jede Einrichtung ist eng mit der lokalen Gemeinschaft verbunden und unterstützt Netzstabilität sowie Wärmerückgewinnungsprogramme. Ein dichtes Netzwerk von Carriern und Dienstleistern ermöglicht nahtlose, Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa. Gegründet 2021 von einem Kernteam mit jahrelanger Erfahrung und breit gefächerter Expertise in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt von I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturfonds, setzt nLighten neue Standards für digitale Infrastruktur in Europa.

Über Uniper

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Uniper ist ein europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.500 Mitarbeitenden spielt es eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der Energieversorgung in Europa, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweden und Niederlande. Unipers 14 Gigawatt flexible Erzeugungskapazität machen das Unternehmen zu einem zentralen Pfeiler der zuverlässigen Stromproduktion. Uniper ist zudem ein führender Gashändler und einer der wichtigsten LNG-Importeure Nordwesteuropas – das breite Beschaffungsportfolio stärkt die Versorgungssicherheit. Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstoff und andere CO-arme Energieträger treiben die Transformation des Energiesystems voran.

Uniper liefert Energie und Dienstleistungen an rund 1.000 Kommunen und Industrieunternehmen in Deutschland. Zudem ist das Unternehmen Deutschlands größter Betreiber von Gasspeichern und Wasserkraftwerken.

