noblechairs – The Elder Scrolls Online Special Edition

Berlin, 26.05.2021

Nimm Platz und betritt die Welt von Tamriel wie nie zuvor! Bethesda und noblechairs haben gemeinsam den HERO Gaming Chair – The Elder Scrolls Online Special Edition erschaffen. Mit ihm erlebst du die Welt von The Elder Scrolls Online auf höchstem Niveau in Bezug auf Komfort, Stil und Exklusivität. Egal, ob du als Zauberer, Drachenritter, Nachtklinge oder eine der verschiedenen anderen Klassen durch die Welt wanderst, er hält dir den Rücken frei!

Die Memory-Foam-Kopfstütze des HERO ist mit dem The Elder Scrolls Online Ouroboros in wunderschönem Gold bestickt. Darin sind alle drei Fraktionen vertreten. Dank einer Kombination aus Kaltschaum und Memory-Schaum ist kein zusätzliches Kissen erforderlich, um sich entspannt zurückzulehnen und in die Welt von Tamriel einzutauchen.

Das von Gold und Schwarz geprägte Farbschema setzt sich an den gemusterten Seitenwangen fort. Diese verleihen dem Stuhl einen Hauch von Tiefe. Die goldenen Seitenstreifen sind nicht nur mit dem bekannten noblechairs-Schriftzug verziert, auf der linken Seite ist der Herstellername außerdem in Daedrischen Siegeln geschrieben. Dadurch erhält die The Elder Scrolls Online Special Edition eine besondere Note.

Die Rückseite ist in Gänze The Elder Scrolls Online gewidmet. Angefangen mit dem eingestanzten goldenen Logo auf der Rückseite der Kopfstütze, ist die gesamte Rückenlehne mit den Wappen der Aldmeri-Dominion, des Dolchsturz-Bündnisses und des Ebenherz-Paktes bestickt. Egal, zu welcher der drei Allianzen du dich zugehörig fühlst, sie stärkt dir den Rücken.

Alle Features der The Elder Scrolls Online Special Edition im Überblick:

-Edler Gaming- und Bürostuhl mit zertifiziertem The Elder Scrolls Online-Design

-PU-Kunstlederbezug in Schwarz und Gold

-noblechairs-Logo in Daedrischen Siegeln

-bequeme Kaltschaumpolsterung

-hohe Ergonomie dank flexibler Verstellmöglichkeiten

-60-mm-Rollen

-bis 150 kg belastbar

Die HERO-Serie ist der bislang größte Gaming-Stuhl von noblechairs. Die Rückenlehne wurde nicht nur verbreitert und ist länger, auch die Sitzfläche und die Armlehnen wurden im Vergleich zu den anderen Modellen vergrößert, damit sie ins Gesamtbild des größeren Stuhls passen. Zusammen mit der bequemen großflächigen Polsterung aus Kaltschaum sorgt das formbare Gedächtnispolymer in der Kopfstütze für einen umfassenden Komfort.

In Zusammenarbeit mit noblechairs’ weltweit bekannten eSports-Proteam-Partnern wurde der HERO besonders für lange Gaming-Session entworfen. Eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat, ist hierbei entscheidend.

Das spezielle Design der Rücklehne ist an die natürliche Form des Rückens angepasst und sorgt gleichzeitig für Entlastung und Komfort.

Unser hochwertiges 1,5 mm starkes, 100 % veganes PU-Leder ist die perfekte Oberfläche für unsere Sonderedition. Inspiriert vom The Elder Scrolls Online-Universum, verkörpert diese Sonderedition die Welt von Tamriel mit den drei Fraktionen und daedrischen Schriftzeichen.

Die Höhenverstellung gepaart mit unserer komfortablen “Wippmechanik” sorgt für einen Bewegungsbereich, der es ermöglicht, die perfekte Position zu finden. Mit bis zu 11° Verstellbarkeit der Wippfunktion und der Möglichkeit, die Rückenlehne um 90° bis 125° anzupassen, kann jederzeit bequem gespielt, geschaut oder gearbeitet werden.

Die The Elder Scrolls Online Special Edition bei Caseking:

www.caseking.de/noblechairs-ESO

Die The Elder Scrolls Online Special Edition ab sofort für 449,90 Euro vorbestellbar und voraussichtlich Anfang Juni lieferbar.

