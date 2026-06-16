Norck Robotics erweitert seine Engineering-Kompetenzen

Norck Robotics erweitert seine Kompetenzen für Robotikanwendungen der nächsten Generation.

Norck Robotics gab heute die Erweiterung seiner Kompetenzen in den Bereichen Robotik-Engineering und Automatisierung bekannt und stärkt damit seine Fähigkeit, Hersteller, Robotikentwickler, OEMs und Systemintegratoren bei der Entwicklung zunehmend komplexer Robotersysteme zu unterstützen.

Da die Einführung von Robotiklösungen in der industriellen Automatisierung, Halbleiterfertigung, Medizintechnik, Logistik, Laborautomatisierung und fortschrittlichen Fertigungsumgebungen weiter zunimmt, stehen Entwicklungsteams vor wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Präzision, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Systemintegration. Moderne Robotersysteme müssen höhere Leistungsniveaus erreichen und gleichzeitig kosteneffizient, wartungsfreundlich und an sich verändernde Produktionsanforderungen anpassbar bleiben.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investiert Norck Robotics weiterhin in Robotiksystem-Engineering, Motion-Control-Technologien, fortschrittliche Antriebssysteme, robotische Endeffektoren sowie Automatisierungsintegrationsdienste, die Kunden dabei unterstützen, effizienter von der Konzeptentwicklung bis zur Implementierung zu gelangen.

Im Gegensatz zu traditionellen Komponentenlieferanten agiert Norck Robotics als Engineering-Partner und kombiniert Präzisionsfertigungskompetenz mit praxisnaher Robotik-Engineering-Unterstützung, um Kunden bei der Leistungssteigerung, der Reduzierung von Entwicklungskomplexität und der Beschleunigung der Markteinführung zu unterstützen.

Unterstützung der nächsten Generation von Robotersystemen

Der erfolgreiche Aufbau von Robotersystemen erfordert mehr als die Auswahl einzelner Komponenten. Die Leistungsfähigkeit hängt davon ab, wie effektiv Motion Control, Sensortechnologien, Strukturdesign, Softwareintegration und Automatisierungsarchitektur zusammenarbeiten.

Norck Robotics unterstützt Kunden während des gesamten Produktentwicklungszyklus, einschließlich:

Konzeptentwicklung und Machbarkeitsanalysen

Optimierung mechanischer Systeme

Motion-Control-Engineering

Auswahl und Validierung von Komponenten

Prototypenentwicklung

Unterstützung bei der Präzisionsfertigung

Integration von Automatisierungssystemen

Planung der Produktionsreife

Dieser kollaborative Ansatz ermöglicht es Robotikteams, sich auf Innovationen zu konzentrieren und gleichzeitig den Engineering-Aufwand für Komponentenbeschaffung, Systemintegration und Leistungsoptimierung zu reduzieren.

Kerntechnologien der Robotik

Norck Robotics unterstützt eine breite Palette von Technologien zur Verbesserung der Roboterleistung, Positioniergenauigkeit, Wiederholbarkeit und Automatisierungseffizienz.

Motion-Control-Lösungen

Das Motion-Control-Portfolio des Unternehmens umfasst:

Präzisions-Linearaktuatoren

Hochkraft-Linearaktuatoren

Linearbewegungsaktuatoren

Elektrische Drehaktuatoren

Servo-Drehaktuatoren

Diese Technologien ermöglichen Robotersystemen präzise Positionierung, gleichmäßige Bewegungsprofile und einen zuverlässigen Langzeitbetrieb.

Fortschrittliche Antriebstechnologien

Für anspruchsvolle Robotikanwendungen bietet Norck Robotics Engineering-Kompetenz in folgenden Bereichen:

Robotergelenk-Aktuatoren

Harmonic-Drive-Aktuatoren

Voice-Coil-Aktuatoren

Lineare Voice-Coil-Aktuatoren

Rotierende Voice-Coil-Aktuatoren

Diese Lösungen verbessern Reaktionsfähigkeit, Positioniergenauigkeit und Bewegungseffizienz in fortschrittlichen Robotersystemen.

Kraftübertragungssysteme

Eine zuverlässige Kraftübertragung ist entscheidend für präzise Automatisierung. Norck Robotics unterstützt Anwendungen mit:

Präzisions-Planetengetrieben

Präzisions-Zykloidgetrieben

Präzisions-Servogetrieben

Spielfreien Getriebelösungen (Zero Backlash)

Diese Systeme verbessern die Drehmomentübertragung, minimieren Positionierungsfehler und ermöglichen hochpräzise Roboterbewegungen.

Sensor- und Feedback-Technologien

Fortschrittliche Robotersysteme sind auf präzise Rückmeldungen und Steuerung angewiesen. Norck Robotics unterstützt Anwendungen mit:

Kraft-/Drehmomentsensoren

6-Achsen-Kraft-/Drehmomentsensoren

Magnetischen Drehgebern

Feedback-Regelungssystemen

Präzisions-Positionssensoren

Diese Technologien ermöglichen höhere Automatisierungsgenauigkeit, Stabilität und Betriebskonsistenz.

End-of-Arm-Tooling (EOAT)

Werkzeuge am Roboterarm bestimmen häufig die Effektivität eines Robotersystems in realen Anwendungen. Norck Robotics entwickelt und unterstützt EOAT-Lösungen, die auf Kundenanforderungen und Automatisierungsziele zugeschnitten sind.

Unterstützte Technologien umfassen:

Soft-Robotic-Greifer

Servoelektrische Greifer

Pneumatische Parallelgreifer

Zwei-Finger-Parallelgreifer

Vakuum-Greif-Endeffektoren

Automatische Werkzeugwechsler

Robotische Werkzeugwechsler

Diese Lösungen werden auf Basis von Nutzlastanforderungen, Zykluszeiten, Umgebungsbedingungen und Leistungszielen entwickelt.

Leichtbaukonstruktionen und fortschrittliche Werkstoffe

Da Robotersysteme schneller und energieeffizienter werden, gewinnt die Strukturoptimierung zunehmend an Bedeutung.

Norck Robotics unterstützt Projekte mit:

Kohlefaserverbundwerkstoffen

Leichten Hochleistungswerkstoffen

Präzisions-Aluminiumstrukturen

Kundenspezifischen mechanischen Baugruppen

Präzisionsbearbeiteten Komponenten

Diese Materialien verbessern die Roboterdynamik, reduzieren Trägheit, erhöhen die Nutzlasteffizienz und steigern die Gesamtleistung des Systems.

Engineering-Lösungen für Hochleistungsautomatisierung

Norck Robotics entwickelt kundenspezifische Engineering-Lösungen zur Verbesserung von Positioniergenauigkeit, Nutzlastleistung, Wiederholbarkeit und langfristiger Systemzuverlässigkeit.

Die Engineering-Kompetenz des Unternehmens unterstützt Anwendungen mit:

Hochkraft-Linearbewegungen

Präziser Rotationspositionierung

Spielfreier Kraftübertragung

Leichtbau-Roboterstrukturen

Komplexen Endeffektoren

Automatisierter Materialhandhabung

Präzisen Montageprozessen

Robotik-Systemintegration

Durch die Kombination von Engineering-Unterstützung und Präzisionsfertigung hilft Norck Robotics seinen Kunden, die mechanische Leistung zu optimieren und Entwicklungsrisiken zu reduzieren.

Unterstützte Branchen

Norck Robotics bietet Engineering- und Automatisierungslösungen für Unternehmen in zahlreichen Branchen:

Industrielle Automatisierung

Produktionsautomatisierung, Robotermontagezellen, Maschinenbestückung und automatisierte Materialhandhabung.

Halbleiterfertigung

Präzisionspositionierungssysteme, Wafer-Handling, automatisierte Inspektion und hochreproduzierbare Motion-Control-Lösungen.

Medizintechnik und Laborautomatisierung

Robotersysteme für Diagnostik, Laborautomatisierung, Medizintechnikfertigung und Präzisionshandhabung.

Logistik und Lagerhaltung

Automatisierte Lagersysteme, Robotik-Picking-Lösungen, Verpackungsautomatisierung, Sortiersysteme und Materialtransporttechnologien.

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Hochpräzise Roboterbaugruppen, Leichtbaustrukturen, fortschrittliche Antriebstechnologien und missionskritische Automatisierungskomponenten.

Forschung und Entwicklung

Kundenspezifische Roboterplattformen, Motion-Control-Projekte, Prototypensysteme und Robotikentwicklungen der nächsten Generation.

Warum Norck Robotics?

Unternehmen entscheiden sich für Norck Robotics aufgrund der Kombination aus Engineering-Kompetenz, Fertigungs-Know-how und Integrationsunterstützung aus einer Hand.

Zu den Kernkompetenzen gehören:

Robotik-Engineering-Dienstleistungen

Industrielle Automatisierungslösungen

Integration robotischer Systeme

Kundenspezifisches Robotikdesign

Präzisions-Antriebssysteme

Engineering für Bewegungssteuerung

Robotische Endeffektoren

Rückkopplungs-Regelungssysteme

Leichtbaukonstruktion

Unterstützung für Präzisionsfertigung

Entwicklung von Automatisierungszellen

Maßgeschneiderte Engineering-Lösungen

Dieser engineeringgetriebene Ansatz hilft Kunden, Entwicklungszyklen zu verkürzen, die Systemleistung zu verbessern und Automatisierungsprojekte mit größerer Sicherheit zu skalieren.

Stellungnahme der Geschäftsführung

„Die Robotikbranche entwickelt sich rasant weiter, und der Erfolg hängt zunehmend davon ab, wie effektiv mechanische Systeme, Motion-Control-Technologien, Sensortechnologien und Software zusammenarbeiten“, sagte Mucahit Basaran, CEO von Norck Robotics.

„Unser Ziel ist es, Kunden bei der Lösung komplexer Engineering-Herausforderungen mit praxisnahen und zuverlässigen Lösungen zu unterstützen. Ob bei der Entwicklung einer neuen Roboterplattform oder der Skalierung eines Automatisierungsprojekts – wir möchten ein vertrauenswürdiger Partner sein, der Kunden hilft, schneller voranzukommen, die Leistung zu steigern und langfristigen Mehrwert zu schaffen.“

Ausblick

Mit der zunehmenden Verbreitung von Automatisierung plant Norck Robotics, seine Kompetenzen in den Bereichen fortschrittliche Antriebssysteme, robotische Endeffektoren, intelligente Motion-Control-Technologien und Automatisierungsintegration weiter auszubauen.

Durch kontinuierliche Investitionen in Engineering-Kompetenz, Präzisionsfertigung und systemorientierte Automatisierungsunterstützung möchte das Unternehmen Kunden dabei unterstützen, intelligentere, effizientere und besser skalierbare Robotersysteme für die Zukunft zu entwickeln.

Über Norck Robotics

Norck Robotics ist ein spezialisierter Technologiepartner für Smart Robotic Solutions, Industrial Automation Solutions und Robotics Engineering Services für Unternehmen, die weltweit fortschrittliche Automatisierungssysteme entwickeln.

Mit Expertise in Robotik-Systemintegration, Präzisionsfertigung, fortschrittlichen Antriebstechnologien und kundenspezifischen Engineering-Lösungen unterstützt das Unternehmen Robotikentwickler, OEMs und Automatisierungsintegratoren in zahlreichen Branchen.

Von Präzisions-Linearaktuatoren und robotischen Endeffektoren bis hin zur vollständigen Automatisierungsintegration hilft Norck Robotics seinen Kunden, Entwicklungszyklen zu verkürzen, die Systemleistung zu steigern und Automatisierungsinitiativen sicher zu skalieren.

Norck Robotics ist ein technologieorientierter Anbieter für industrielle Automatisierungssysteme, hochpräzise Komponenten und maßgeschneiderte Robotiklösungen. Das Unternehmen kombiniert Engineering-Expertise, fortschrittliche Fertigungstechnologien und ein datengetriebenes Ansatzmodell, um leistungsstarke, skalierbare Automationslösungen zu entwickeln. Von der Konzeptphase bis zur Serienproduktion unterstützt Norck Robotics Kunden mit integrierten Systemen, die Produktivität steigern, Ausfallzeiten reduzieren und nachhaltige Effizienz in modernen Produktionsumgebungen ermöglichen.

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Rabia KOCA

Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

+49 ( 0) 621 97839094



https://www.norckrobotics.com/

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