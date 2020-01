NoSpamProxy zum dritten Mal Champion in unabhängiger Nutzerbefragung für E-Mail-Security

Erneut wählen die Nutzer beim Professional User Rating für E-Mail-Security Solutions 2020 NoSpamProxy von Net at Work zum Champion. Besonders punkten kann die Lösung in den Kategorien Leistungsfähigkeit, Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit.

Paderborn, 14. Januar 2020 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, gibt bekannt, dass die Mail-Security-Lösung als Champion aus dem Professional User Rating Security Solutions 2020 (PUR-S 2020) des Analystenhauses techconsult hervorgeht. Damit ist NoSpamProxy nun als einziges Produkt zum dritten Mal Champion in der Nutzerbewertung. Das unabhängige und herstellerneutrale Rating basiert ausschließlich auf dem umfassenden Feedback aktiver Kunden und Nutzer und ist dadurch besonders objektiv und praxisnah.

techconsult hat für das diesjährige Professional User Rating für Security-Lösungen mehr als 2000 Anwenderunternehmen von IT-Security-Lösungen befragt und Lösungen und Leistungen in sechs Produktbereichen bewertet. Für den Produktbereich E-Mail Security wurden insgesamt 1557 Interviews ausgewertet. Die Bewertung erfolgt in den Dimensionen Company Rating (Herstellerbewertung) und Technology/Solution Rating (Lösungsbewertung) mit mehr als 50 Kriterien in 14 Unterkategorien.

Net at Work konnte in der Dimension Herstellerbewertung besonders in der Kategorie „Innovation“ punkten. Die Befragten empfinden die Produkte von Net at Work als besonders innovativ und sehen eine systematische Verbesserung der Produkte von Net at Work. Eine sehr gute Bewertung gab es auch für die Kompetenz der Serviceberater in der Kategorie „Service und Support“.

Besonders erfolgreich schnitt NoSpamProxy in der Lösungsbewertung ab. In der Kategorie „Leistungsfähigkeit“ erhielt die Lösung für die Performance und Instandhaltung fünf von fünf möglichen Sternen und ist damit der großen Mehrzahl an anderen Anbietern im Vergleich deutlich überlegen. Gleiches gilt für die effektiven Filterfunktionen, die Verschlüsselung und unterstützte Verschlüsselungsstandards, die Authentifizierungsmöglichkeiten in der Kategorie „Funktionsumfang“, sowie für die Implementierung bzw. Installation in der Kategorie „Benutzerfreundlichkeit“. Als einzige Lösung im gesamten Rating erhielt NoSpamProxy in dieser Kategorie zudem fünf Sterne für die Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche.

Und: in der entscheidenden Kategorie „Produktloyalität und Kaufempfehlung“ erhält NoSpamProxy zusammen mit nur einer anderen der insgesamt 24 Lösungen die maximale Sternzahl für Wiederkauf und Weiterempfehlung und lässt damit zahlreiche namhafte Produkte hinter sich.

Neben Security Made in Germany zeichnet sich NoSpamProxy gegenüber den 23 weiteren Anbietern im PUR-Rating dadurch aus, dass es als einzige Lösung unter den drei Champions im diesjährigen Ranking variabel in der Cloud oder on-premises betrieben werden kann.

„Wir schauen jedes Jahr gespannt auf das Professional User Rating, da es schließlich eine Befragung der tatsächlichen Anwender der Produkte ist. Kundenzufriedenheit ist aus unserer Sicht kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Erst auf Dauer zeigt sich die Qualität und Flexibilität gegenüber Veränderungen. Daher freuen wir uns besonders, dass uns die Nutzer nun zum dritten Mal in Folge zum Champion gewählt haben“, sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work. „Als deutscher Hersteller kennen wir die Anforderungen der deutschen Kunden an On-Premises-, Hybrid oder Cloud-Lösungen zur Mail Security wie kein zweiter. Die höchsten Werte in der Nutzerbewertung besonders im Bereich Innovation und Benutzerfreundlichkeit zeigen, dass wir bei der Umsetzung der Anforderung dem Markt einige Schritte voraus sind. Das ist gut für unsere Kunden – und für uns.“

Weitere Informationen über die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy erhalten Sie hier: https://www.nospamproxy.de

Interessenten können NoSpamProxy mit telefonischer Unterstützung kostenlos testen: https://www.nospamproxy.de/de/produkt/testversion

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Office 365, SharePoint, Exchange, Skype for Business, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Skype for Business betreibt. www.netatwork.de

