Not only nature smiles

– die SPEIDEL Herbst/Winter-Kollektion 2020

Bodelshausen, 6. August 2020. Natürlich SPEIDEL. Mit der Herbst/Winter-Kollektion 2020 zeigt das Familienunternehmen einmal mehr, dass die Herstellung von Damentagwäsche mit Respekt für Natur und Umwelt nicht nur ein Trend, sondern seit Gründung 1952 Teil der Firmenphilosophie ist. Mit Wäscheteilen zum Wohlfühlen zaubert SPEIDEL jeder Frau ein Lächeln ins Gesicht.

Die Produkte von SPEIDEL stehen für Langlebigkeit, die Hand in Hand mit einem wunderbaren Tragegefühl geht. Deshalb liegt der Fokus in dieser Saison auf schnell nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus sowie auf weiteren Qualitäten mit hohem Naturfaseranteil, zum Beispiel feelin”fine (92 Prozent Baumwolle und 8 Prozent Elasthan), Sensuelle (94 Prozent Modal und 6 Prozent Elasthan) und Bio-Baumwolle. Alle verarbeiteten Stoffe sind nach ÖKO-TEX-Standard 100 geprüft und werden bis zum fertigen Teil in Europa hergestellt. Ruhige und erdige Farben spiegeln die Natürlichkeit der Kollektion wider und entführen aus dem grauen Herbst.

Liefertermin Juli 2020

Von der Natur inspiriert, startet SPEIDEL mit einem satten Blau (Shark) in Kombination mit einem kräftigen Zimt (Cinnamon) in den Juli. Die Serie Peggy verzaubert mit einem kleinen Feder-Print auf samtig-weicher Modal-Qualität (Sensuelle) in der Farbe Cinnamon. Farblich abgesetzte Raffelträger in Flieder setzen Akzente. Paula überzeugt durch einen angenehmen Griff in innovativer Bambus-Qualität. Feine Spitzenabschlüsse verleihen der Serie das gewisse Etwas. In einem sportiven Ringel aus Viskose zeigt sich Pauline. Die Serie Pia rundet den ersten Liefertermin mit feelin”fine aus 92 Prozent Baumwolle und 8 Prozent Elasthan, einem modern eingesetzten Webbund und traumhafter Bogenspitze ab.

Der Liefertermin Juli umfasst Bikinislip, Pant, Hipster, Bralette, Soft-BH, Bügel-BH Soft-Cup, Triangle-Schalen-BH und passende Hemdchen.

Liefertermin August 2020

Die Töne im August erinnern an einen Tag in der Natur, umgeben von viel Grün und einem Meer von Laub. Die Farben Salbei, Caramel und Skin schmeicheln der Haut und machen jeden Herbst-Look perfekt. Besonderes Highlight ist die Serie Penelope. Sie reizt mit ihrer mehrfarbigen Spitze und entführt in ein spätsommerliches Blütenparadies. Träger sowie Abschlüsse in der Farbe Flieder machen die Serie zum echten Hingucker. Die Schattierungen des Herbstes spiegeln sich in der Serie Pearl wider: Der Batik-Print in der Farbe Salbei überzeugt in feiner Modal-Qualität (Sensuelle). Moderne, glänzende Lurex-Abschlüsse fangen herbstliche Sonnenstrahlen ein. Pippa kommt als weitere Ringel-Serie dazu und ergänzt den Liefertermin August um einen cleanen, sportiven Look. In der beliebten Bambus Viskose zeigt sich Pina: Goldene Schmuckelemente unterstreichen die modernen Wäscheteile in Caramel- und Salbei-Mele. Paloma in feinster feelin”fine-Qualität verzaubert mit romantischer Spitze, die raffiniert eingesetzt ist.

Der Liefertermin August umfasst Bikini-, Midi- und High-Waist Slip, Brazilstring, Pant, Hipster, Schalen-BH non-wired, Bugel-BH Balcony, Bügel-BH Soft-Cup, Triangle-Schalen-BH und passende Hemdchen.

Liefertermin September 2020

Die kräftigen Töne Plum und Pepper begleiten den September. Die Farbe Schwarz bietet eine klassische Alternative. Die Serie Pandora erscheint in einem neu interpretierten Leo-Print in Pepper auf beigem Font. Philippa bietet mit Camisole und Shorts aus feiner Modal-Elasthan-Qualität und einer legeren Passform eine Neuheit in der Herbst/Winter-Kollektion von SPEIDEL. Palina überzeugt durch einen Nadelzug aus 90 Prozent Bio-Baumwolle und 10 Prozent Elasthan. Der breite Webbund sorgt für einen modernen Look. Bei der Serie Penny trifft Sensuelle auf feminine Spitze. Die feine Modal-Qualität und das schmale Spitzenband bilden eine perfekte Kombination und überzeugen jede Trägerin. Priscilla in Schwarz oder Plum ist mit der hochwertig verarbeiteten Spitze ein echter Eyecatcher und ideal fürs Fest: ob vollflächig am Triangle-Schalen-BH, als filigrane Abschlüsse an den Trägern oder seitlich eingesetzt am hohen Slip.

Der Liefertermin September umfasst Bikini- und High-Waist Slip, Hipster, Shorts, Bustier, Soft-BH Triangleform, Triangle-Schalen-BH, Schalen-BH non-wired, Long-Bra, Bügel-BH Soft- und Spacer-Cup und passende Hemdchen.

Neuheiten von SYLVIA SPEIDEL

Auch die Kollektion SYLVIA SPEIDEL wird um zwei Artikel aus Viskose-Elasthan ergänzt. Shorts und lange Hose kommen in einem Paisley-Print und können frei mit anderen Teilen der Serien Swenja und Stephanie kombiniert werden.

Modelle, Schnittformen und Größen:

-Triangle-Schalen-BHs und Schalen-BHs non-wired in den Größen 70 – 80 A, 70 – 85 B und 75 – 85 C

-Schalen-BHs mit Bügeln und leichten, weichen Soft-Cups sowie Spacer Cup-BHs in den Größen 75 – 90 B/C/D

-Bügel-BHs und Bügel-BHs Balcony sowie Long-Bras in den Größen 75 – 85 B und 75 – 85 C

-Bralette, Bustiers und Soft-BHs in den Größen 70 – 80 A, 70 – 85 B

-Träger- und Achselhemden sowie Camisole und Hemden in Topform in den Größen 36 – 46

-Bikini-, Midi- und High-Waist Slips, Pants, Hipster, Brazilstrings, French Knickers sowie Shorts und lange Hosen in den Größen 36 – 46

Diesen Text finden Sie zum Download unter:

http://www.panama-pr.de/download/SPEIDEL-KollektionHW2020-Publikum.zip

Über die SPEIDEL GmbH:

“Das Besondere an mir”: Das ist die Philosophie, mit der SPEIDEL erfolgreich ist. Die Marken SPEIDEL, SYLVIA SPEIDEL und myCloset bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt sie selbst zu sein. Sylvia Speidel und Tochter Alissa bilden das Design-Team und bestimmen den SPEIDEL-Look. Swenja Speidel und Gründertochter Gisela Geißler verantworten das Marketing. Günter Speidel führt das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter gemeinsam mit Gerhard Alliger (GF) und Engelbert Noll (CFO). Gegründet wurde SPEIDEL von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die SPEIDEL Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als BSCI-Mitglied setzt SPEIDEL dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

Kontakt

Informationsbüro SPEIDEL GmbH

Tamara Stegmaier

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

07116647597-12

t.stegmaier@panama-pr.de

http://www.speidel-lingerie.de

Bildquelle: SPEIDEL GmbH