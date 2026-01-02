Note 1 für die Leistungen des TTPCG DATING SERVICES ®

Salzburg, 02.01.2026 – Die Fachjournalistin Mag. Theresia Teichstätter prüfte im Dezember 2025 akribisch das Leistungsportfolio des TTPCG DATING SERVICES ® im Auftrag des Wirtschaftsportals FranchiseVergleich eu. Vorab sei gesagt, dass diese Partnervermittlung nicht ohne Grund ständig international Auszeichnungen einheimst. Die Leistungen, die Singles auf Partnersuche zu günstigen Preisen geboten werden, bietet in dieser Form keine weitere Partnervermittlung. Das Wichtigste dabei ist: Die meisten von TTPCG® vermittelten Singles wurden Paare, die dauerhaft zusammenbleiben, weil deren Persönlichkeit, Lebensstil und die Zukunftspläne perfekt zueinanderpassen. Seit 1981 begleitet das TTPCG DATING SERVICES-Team Menschen auf dem Weg zu ihrer erfüllten Partnerschaft.

TTPCG® setzt seit 1981 Maßstäbe, an denen sich Wettbewerber orientieren

Der Vorsprung, den TTPCG DATING SERVICES ® sich erarbeitet hat, bleibt für Wettbewerber unerreicht. Menschen auf dem seriösen Weg zum wirklich passenden Lebenspartner*in möchten eine echte, verbindliche Beziehung und keine Spielchen. Dating-Apps bringen mehr Frust als Verbindungen. Anstelle Profilbilder zu wischen, führt das TTPCG-System zu Menschen, die wirklich zu Ihren Werten, Zielen und Ihrem Lebensstil passen. Zu Beginn werden Interessenten auf Partnersuche von geschulten TTPCG-Franchisenehmern beraten. Nutzer der Dienste von TTPCG® werden vom hauseigenen Kundenteam 24/7 auf dem Weg zu ihrem Partnerglück begleitet. E-Mail-Testanfragen der Fachjournalistin wurden immer innerhalb kurzer Zeit beantwortet, nachts und auch sonntags.

Menschlichkeit gepaart mit KI

Das TTPCG®-Exklusiv-Erfolgsprogramm plus individuelle Module für jeden Wunsch bietet jedem Single auf Partnersuche Partnervorschläge auf der Basis eines wissenschaftlichen Algorithmus. Die Algorithmen des TTPCG-Systems bestehen aus vielen, wohldefinierten Einzelschritten zum Zwecke von dauerhaftem Partnerglück. Beim ersten Treffen spürt man gegenseitige Sympathie. Zur Sicherheit für jeden Nutzer der Dienste gibt TTPCG® schriftliche Garantien statt Versprechungen. Würden zugesicherte Leistungen nicht erbracht, bekommt der Kunde ohne Wenn und Aber sein Geld zurück.

Das Modul I like you ist wieder ein Meilenstein, gesetzt von TTPCG®

Nach einem in den Ländermärkten USA, Japan, Neuseeland, Australien und China nach 24 Monaten unter realen Bedingungen erprobten Algorithmus werden auf Grundlage der wissenschaftlich ermittelten Persönlichkeit sowie biometrischer Erkenntnisse vier unterschiedliche Videos des jeweiligen I like you Nutzers erstellt und an die zu ihm passenden Nutzer der Dienste von TTPCG® versendet. Die Nutzung des Moduls I like you ist für Kunden einfach und komfortabel. Aus den Fotos werden unter Einsatz von Artificial Intelligence Videos erstellt. Die Texte spricht nicht der jeweilige I like you-Nutzer, sondern sie werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgrund der Partnerwünsche und des Persönlichkeitsprofils kreiert. So entsteht der Eindruck, der jeweilige Single auf Partnersuche stellt sich selbst persönlich mittels Video vor. Von jedem I like you Nutzer werden aus vier Fotos verschiedene Videos mit inhaltlich unterschiedlichen Inhalten erstellt und dann an die zu seinen Wünschen und zum Matching passenden Singles versendet. Damit wird das Interesse geweckt, den Single kennenzulernen, der sich mittels Videos vorstellt. Anstelle böser Überraschungen: Herzklopfen vor Glück!

