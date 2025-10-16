Notfall-ID erweitert sein Portfolio um James R9 Notrufuhr

Neue James R9 kombiniert bewährte Sicherheitstechnik mit innovativem Notfall-ID System für optimale Notfallversorgung

Der Rettungsdienst-Spezialist Notfall-ID präsentiert mit der James Notrufuhr R9 die neueste Generation seiner preisgekrönten Sicherheitslösungen für Senioren. Das neue Modell vereint die bewährte Notruftechnologie der Testsieger-Serie mit dem einzigartigen Notfall-ID System und ermöglicht damit erstmals eine direkte Übertragung lebenswichtiger Gesundheitsdaten an Rettungskräfte.

Innovative Sicherheitstechnologie aus der Rettungsdienst-Praxis

Die James R9 basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Notruftechnologie der österreichischen ilogs healthcare GmbH, die im Schweizer Kassensturz-Test sowie im FAZ Kaufkompass als beste Notrufuhr für Senioren ausgezeichnet wurde. Das neue Modell verfügt über modernste 4G-Technologie für präzise GPS-Ortung auch in Gebäuden sowie automatische Sturzerkennung mit dreistufig einstellbarer Sensibilität.

„Die James R9 stellt einen Meilenstein in der Notfalltechnik dar, weil sie erstmals professionelle Rettungsdienst-Erfahrung mit digitaler Notfalldatenübertragung kombiniert“, erklärt ein Sprecher von Notfall-ID. „Rettungskräfte erhalten binnen Sekunden Zugriff auf medizinische Daten wie Allergien, Medikamente und Vorerkrankungen – das kann in kritischen Situationen Leben retten.“

Einzigartige Kombination aus Hardware und Notfallpass-System

Als Deutschland-Vertriebspartner der James Uhren ( notrufuhr-id.de) hat Notfall-ID das bewährte Gerät um das eigene Notfall-ID System erweitert. Der mitgelieferte NFC-Tag am Armband speichert verschlüsselt alle wichtigen Gesundheitsinformationen, die Rettungskräfte mit jedem Smartphone durch einfaches Antippen oder QR-Code-Scan auslesen können.

Die R9 bietet zwei Tarifoptionen: Den Kontaktketten-Tarif für 14,90 Euro monatlich, bei dem private Notfallkontakte alarmiert werden, sowie den Leitstellentarif für 24,90 Euro mit Aufschaltung zur 24-Stunden-Notrufzentrale. Beide Tarife beinhalten eine Multi-Netz-SIM-Karte für europaweite Nutzung sowie eine kostenlose einmonatige Testphase.

Professioneller Service und umfassende Unterstützung

Notfall-ID übernimmt die komplette Einrichtung der Geräte und bietet direkten Kundensupport ohne Warteschleifen. Das Unternehmen unterstützt zudem bei Krankenkassen-Anträgen für die gesetzliche Kostenübernahme von bis zu 25,50 Euro monatlich für Notrufsysteme.

Die James Notrufuhr R9 ist ab sofort im Notfall-ID Shop erhältlich und richtet sich an Senioren, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie deren Angehörige, die Wert auf maximale Sicherheit bei einfachster Bedienung legen.

Über Notfall-ID

Notfall-ID ist Deutschland-Vertriebspartner der James Notrufuhren und Entwickler des gleichnamigen digitalen Notfallpass-Systems. Das Unternehmen kombiniert erprobte Sicherheitstechnik mit innovativen Lösungen aus der Rettungsdienst-Praxis. Mit einer Europa-Leitstelle und direktem Kundenservice bietet Notfall-ID umfassende Sicherheitslösungen für Senioren und sicherheitsbedürftige Personen.

Notfall-ID.de bietet innovative Lösungen für mehr Sicherheit im Alltag. Mit modernen Notfallarmbändern, Ausweisen und digitalen Services können im Ernstfall schnell wichtige Gesundheitsdaten abgerufen werden. So haben Rettungskräfte sofort Zugriff auf entscheidende Informationen, was Leben retten kann. Die Produkte richten sich an Privatpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, die Wert auf Sicherheit und schnelle Hilfe legen.

Firmenkontakt

Notfall-ID

Michael Kania

Kleiststr. 33

46242 Bottrop

02041-697719



https://notrufuhr-id.de/

Pressekontakt

