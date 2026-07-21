NOVARION und TAROX vereinbaren strategische Partnerschaft für IT-Infrastruktur und Agentic AI

Das vereinte Produktportfolio liefert schlüsselfertige Rechenzentrumslösungen

Wien / Lünen, 21. Juli 2026 – Die Novarion Systems GmbH und die TAROX Aktiengesellschaft geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Fertigung, IT-Infrastruktur, Agentic AI mit einem gemeinsamen Marktzugang zu bündeln.

Im Rahmen der Partnerschaft fertigt TAROX die NOVARION Systeme in Lünen nach ISO/IEC 27001, ISO 9001 sowie ISO 14001 Standards. NOVARION liefert im Gegenzug die Agentic AI Systeme, die TAROX für den eigenen Betrieb sowie für die Weiterentwicklung intelligenter, zukunftsorientierter Lösungsangebote einsetzt. Darüber hinaus werden beide Unternehmen die Produkte beider Häuser gemeinsam über die Future-X e-Commerce Plattform vermarkten.

Mit dieser Zusammenarbeit entsteht ein leistungsfähiges Gesamtangebot für den professionellen B2B-Markt. Kunden profitieren von der Kombination aus verlässlicher Hardware, deutscher Fertigungskompetenz, moderner AI-Technologie und einer skalierbaren Vertriebsstruktur. Hiermit werden umfassende, europäische Systemlösungen aus einer Hand angeboten und umgesetzt.

„Mit TAROX haben wir einen strategischen Partner gewonnen, der für Fertigungsqualität, Verlässlichkeit und Marktnähe in Deutschland steht. Durch die Verbindung von hochwertiger Systemfertigung und unseren Agentic AI Lösungen schaffen wir gemeinsam ein überzeugendes Komplettangebot für Unternehmen, die leistungsfähige, europäische Infrastruktur und intelligente, souveräne Systeme aus einer Hand suchen.“ — Georg Gesek, Geschäftsführer, Novarion Systems GmbH

„Die Partnerschaft mit NOVARION eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Fertigungs- und Marktexpertise mit zukunftsorientierter Agentic AI zu verbinden. Gemeinsam schaffen wir für unsere Kunden einen klaren Mehrwert aus Qualität, Innovation und Verfügbarkeit und stärken zugleich unsere Position im professionellen IT-Markt.“ — Matthias Steinkamp, Vorstand, TAROX Aktiengesellschaft

Die gemeinsame Vermarktung über Future-X erweitert die Reichweite der Partnerschaft zusätzlich und schafft neue Potenziale im Channel sowie im B2B-Umfeld. Beide Unternehmen unterstreichen mit dieser Kooperation ihren Anspruch, technologische Exzellenz, Qualität und Marktnähe in einem gemeinsamen Ökosystem zu vereinen.

Über NOVARION

Die NOVARION Systems GmbH mit Hauptsitz in Wien ist ein Hersteller von leistungsstarken Computersystemen für Rechenzentren und souveränen Agentic Enterprise AI Systemen. Das Unternehmen entwickelt Full-Stack-AI-Lösungen für den Betrieb in den Rechenzentren der Unternehmen und öffentlichen Auftraggeber sowie wahlweise in der Cloud und ermöglicht es seinen Kunden und Partnern souveräne Agentic AI Systeme und intelligente IT-Infrastrukturen einzuführen.

Über TAROX

Die TAROX Aktiengesellschaft mit Sitz in Lünen ist ein deutscher IT-Anbieter mit starker Fertigungs- und Lösungskompetenz im B2B-Umfeld. TAROX steht für qualitativ hochwertige Systeme, persönliche Betreuung und praxisnahe IT-Lösungen für professionelle Kunden und Partner.

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