NOVISIGN BRINGT CIRCUS CIRCUS NACH BARCELONA

Der diesjährige Messestand von NoviSign auf der ISE 2024 in Barcelona ist ganz im Stil eines Zirkus gehalten

NoviSign ist Digital Signage Software,

Digital Signage Software ist NoviSign.

NoviSign, Anbieter von professioneller Digital Signage Software ist auch in diesem Jahr wieder als Aussteller auf der ISE 2024 in Barcelona.

Der Messestand in diesem Jahr hat ein ganz besonderes Konzept – er ist ganz und gar im Stil eines Zirkus entworfen und bietet, wie es sich für einen Zirkus so gehört eine Menge an Attraktionen. Nicht nur Software-Attraktionen sondern selbstverständlich auch passende Zirkusmusik sowie Zuckerwatte, Popcorn und vieles mehr.

Kommen Sie an unseren NoviSign Zirkusstand auf der ISE – noch bis Freitag, den 02.02. und lassen Sie sich von all unseren Attraktionen begeistern und inspirieren.

NoviSign Digital Signage – es gibt nichts, das es nicht gibt !!!!

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999



http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.