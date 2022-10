NoviSign Digital Signage für Bildungseinrichtungen

NoviSign bietet digitale Lösungen für alle Arten von Schulen und Bildungseinrichtungen

NoviSign, Marktführer für Digital Signage Software bieten interessante Lösungen für Kindergärten, Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. Von digitalen Wegweisern über Raumbelegungsinformationen bis hin zu digitalen Unterrichtstafeln deckt NoviSign die gesamte Bandbreite digitaler Möglichkeiten im Bildungsbereich ab. NoviSign bietet hier nicht nur eine State-of-the-Arr Software and, die höchsten Sicherheitsansprüchen – auch für sensible Daten – genügt sondern unterstützt auch bei der Auswahl der geeigneten Hardware und bei der Umsetzung des Gesamtprojekts.

Wollen auch Sie Ihre Bildungseinrichtung professionell in eine digitale Zukunft führen, dann sprechen Sie die Experten von NoviSign an.

Gerne helfen wir Ihnen dann bei der erfolgreichen Planung und Implementierung Ihrer digitalen Vision.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.