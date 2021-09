NoviSign Digital Signage Lösungen für Unternehmen

Immer mehr Unternehmen nutzen NoviSign Digital Signage für die Unternehmenskommunikation

Immer mehr Unternehmen nutzen NoviSign Digital Signage für die interne Unternehmenskommunikation. Dies hilft nicht nur Inhalte ansprechend und strukturiert darzustellen sondern spart zudem Geld und Ressourcen. Auf einfache Art und Weise können Sie mit NoviSign Digital Signage wichtige Informationen an Ihre komplette Belegschaft, an einzelne Bereiche, Teams oder sogar an einzelne Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Egal ob es um die Kommunikation von Unternehmenszielen geht oder ob Sie wichtige Ankündigungen machen wollen – NoviSign Digital Signage bietet Ihnen hierfür die perfekte Kommunikationsplattform.

Einsatzbereiche in Ihrem Unternehmen sind zum Beispiel:

– Übermittlung von Ankündigungen, Informationen, Unternehmenszielen,

– Motivationsbotschaften

– Übersichten zur Nutzung von Besprechungsräumen und Ressourcen,

– Mitarbeiterankündigungen,

– individuelle Welcome Messages im Empfangsbereich

– aktuelle Nachrichten und Informationen

– und vieles mehr …

NoviSign, als Marktführer für weltweite Digital Signage Lösungen biete Ihnen hier individuelle Konzepte und Lösungen, die nicht nur Ihre jeweiligen Wünsche und Ansprüche umsetzen sondern dazu auch noch extrem kosteneffektiv sind.

Zudem können Sie die Lösung selbstverständlich mit Ihrem eigenen Branding ausstatten, so dass ausschließlich Ihr Unternehmenslogo auf allen Kommunikationen erscheint, so dass sich die NoviSign Digital Lösung als unternehmenseigenes Kommunikationstool darstellt.

Gerade jetzt stellen viele Unternehmen auf digitale interne Kommunikation um, denn zusätzlich zu hoher Kosteneinsparung und gelebtem Umweltschutz gibt es derzeit attraktive Förderprogramme zur Unterstützung der Digitalisierung.

Mit NoviSign Digital Signage Lösungen stellen Sie Ihr Unternehmen strategisch auf digitale Kommunikation um, sparen Kosten, fördern Ihr Image gegenüber Ihren Kunden und bleiben Up-to-Date.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

