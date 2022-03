NOVISIGN DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE FÜR UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Rhenus setzt auf NoviSign Digital Signage Software für Unternehmenskommunikationslösungen

NoviSign, Marktführer für branchenübergreifende Digital Signage Lösungen bietet unter anderem auch interessante und einfache Lösungen für die Unternehmenskommunikation. Nach einer entsprechenden Testphase in der Anwendung der NoviSign Digital Signage Software sind die NoviSign Lösungen in der Unternehmenskommunikation nun auch bei Rhenus im Einsatz. Rhenus ist als Partner der Industrie mit Spezialschmierstoffen bereits seit 1882 am Markt und gehört zu den weltweit stärksten Marken in diesem Bereich.

NoviSign freut sich sehr, dass die NoviSign Software Lösungen auch in diesem interessanten und zukunftsträchtigen Spezialbereich zum Einsatz kommen und wird Rhenus selbstverständlich auch weiterhin in der Anwendung der NoviSign Lösungen nach besten Kräften unterstützen.

Die Digital Signage Lösungen von NoviSign sind äußerst anwenderfreundlich und es lassen sich damit bereits nach sehr kurzer Einarbeitungszeit professionelle Inhalte gestalten und an beliebige Bildschirme weltweit übertragen.

