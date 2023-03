NoviSign Digital Signage Software – Plattform unabhängig

NoviSign bietet seine Digital Signage Lösungen unabhängig auf allen Plattformen an um höchstmögliche Flexibilität zu bieten !

Da wir bei NoviSignan Flexibilität glauben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere Digital Signage Software auf der branchenweit besten Vielfalt an Media Player Optionen Chrome OS, Android und Windows zu installieren und auszuführen.

Mit einem Klick können Sie unsere kostenlose NoviSign Digital Signage-Software App herunterladen und auf Ihrem bevorzugten Betriebssystem installieren. Nach der Installation können Sie sofort damit beginnen, Inhalte an Ihr Display zu senden!

Nachdem Sie Ihre kostenlose 30-tägige NoviSign-Testversion , installiert haben, können Sie Inhalte an Ihren Player senden. Wie in Schritt 7 der Tutorial-Videos gezeigt, werden die Inhalte in einem letzten Schritt zur Erstellung Ihrer Digital Signage-Kampagne an Ihren Digital Signage Media Player gesendet, der über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Display verbunden ist.

Dieser Vorgang endet mit der Eingabe eines „Playerschlüssels“ (d.h. einer eindeutigen alphanumerischen Zeichenfolge) auf Ihrem Media Player. Diese Eingabe ist nur einmal notwendig. Sobald der „Playerschlüssel“ hinzugefügt wurde, können Sie Content von überall und jederzeit per Fernzugriff aktualisieren. Alle Updates, die Sie vornehmen, werden innerhalb weniger Minuten drahtlos auf das Display übertragen!

Informieren Sie sich bei https://www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.