NoviSign installiert Digital Signage Lösung in MERCADEN

NoviSign, Marktführer im Bereich Digital Signage installiert im Einkaufszentrum MERCADEN in Böblingen eine Digital Signage Gesamtlösung für SERVICE-PUNKT

Das System besteht aus einem 75 Zoll Samsung Display, zwei e-Shelf Screens der Firma LUXX Light Technology sowie einem “Signage Display” der Firma Pyramid Computers.

Die Lösung zeigt eindrucksvoll, dass NoviSign – unabhäbgig von der gewählten Plattform – die ideale und sehr einfach zu bedienende Software-Lösung für eine komplexe Installation ist.

Bei dieser Installation werden Bildschirme mit 3 verschiedenen Betriebssystemen ( Samsung Tizen, Windows und Android) mit der NoviSign Digital Signage Software betrieben.

Über Service-Punkt

Service-Punkt is t ein Geschäft, das vielfältige Service-Leistungen andbietet, rund um die Bereiche Schlüssel, Schuh-Reparaturen, Uhren-Reparaturen und vieles mehr.

Service-Punkt befindet sich mitten in den Mercaden, einem bekannten Einkaufszentrum in der Stadtmitte von Böblingen in Süd-Deutschland. Die Mercaden Boeblingen bieten auf 28.800 Quadratmetern mehr als 80 verschiedene Läden auf 3 Stockwerken.

Durch die negative Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid 19 Pandemie, hat sich die Kundenanzahl dramatisch verschlechtert und es ist schwer für Service-Punkt, die laufenden Kosten zu tragen. Die Anzahl an Kunden und das Geschäftsvolumen pro Kunde müssen dringend vergrößert werden.

Die Herausforderung

Implementierung einer Digital Signage Lösung für ein individuelles Ladengeschäft inmitten des Einkaufszentrums um eine größere Kundenanzahl anzuziehen und somit den aufgrund Corona fallenden Umsatzzahlen nachhaltig entgegenzuwirken.

Die Aufgabe von Novisign war es, ein Konzept für eine Digital Signage Lösung zu entwickeln, das aus verschiedenen Elementen besteht, die geeignet sind, vorbeilaufende Kunden anzuziehen und diese solange als möglich im Laden zu halten.

Diese Lösung beinhaltete verschiedene Bildschirme mit individuellen Funktionen auf der Verkaufsfläche, deshalb musste eine innovative Art der Installation entwickelt werden. Es war eine große Herausforderung, die Bildschirme jeweils mit Strom und Internet (LAN-Verbindung) zu versorgen. Hier mussten praktikable Lösungen gefunden werden, die gleichzeit die Projektkosten im Rahmen behielten, um das ohnehin durch COVID stark belastete Budget nicht noch weiter zu strapazieren.

Was getan werden musste

Gleich zu Beginn war es sehr wichtig für NoviSign, die richtigen Partner zu finden, die mit ihrem Know-How und Setup zu diesem ambitionierten Projekt beitragen und entsprechend unterstützen und dem Kunden eine End-to-End Lösung bieten können.

Dann musste das Ladengeschäft genau analysiert werden um die bestmöglichen Installationspunkte zu lokalisieren. Schliesslich mussten die analogen Werbeflächen in digitale Werbeflächen umgewandelt werden, die Laden elegant von der Decke abgehängt wurden.

Nach Auswahl der perfekten Hardware wurde dann die Software Lösung installiert und ideal an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst.

Die Lösung

Novisign konnt 4 ideale Projektpartner finden:

Pyramid – Ein Deutscher Hardware-Produzent für Digital Signage Hardware, der ein 27″ Display zur Verfügung gestellt hat, das von der Decke abgehängt werden kann.

Pyramid hat ein einzigartiges Display geliefert, das an dünnen Edelstahlseilen von der Decke abgehängt wird und damit wie frei in der Luft schwebend wirkt. Die Stromversorgung erfolgt direct über die Edelstahlabhängung und ist damit quasi unsichtbar.

Luxx Light Technology- Der Lieferant für zwei 23″ eshelf Displays, ausgestattet mit intelligenter Stromversorgung für eine einfache Installation. Die Displays sind mit hoher Helligkeit von 700 NIT ideal für lebhafte und helle Umgebungen geeignet.

Samsung Tizen- Lieferung eines hochwertigen 75″ Displays in Industrie Qualität mit Samsung Tizen Betriebssystem. Samsung Tizen ermöglicht den direkten Betrieb der NoviSign Software ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Players.

ADD Beam- System Integrator für dieses Projekt, der verantwortlich für professionelles Design der Inhalte und Videos zeichnet.

Enge Zusammenarbeit

Gemeinsam war es möglich, die verschiedenen Systeme auszuwählen und zu installieren, passende Inhalte zu gestalten und auf attractive Art und Weise auf den jeweiligen Bildschirmen darzustellen. Damit können mehr potentielle Kunden in den Laden geführt und dort für längere Zeit gehalten werden.

Das Hardware Portfolio beinhaltet ein spezielles, frei schwebendes Signage Display, e-Shelf Displays, auf denen Produktinformationen angezeigt werden können und ein 75″ Display im Portrait Mode mit sehr hoher UHD Auflösung und intelligentem UHD Upscaling, reichhaltiger, übergangsloser Farben für hochdynamische Inhalte und alles in einem ansprechenden, schlanken Design.

Service-Punkt hat sich für die NoviSign Software Lösung entschieden, weil damit ständig wechselnde Inhalte einfach gestaltet und übertragen werden können. ADD Beam ist bei der Gestaltung dieser Inhalte behilflich.

Das Ergebnis

Mit der Installlation der NoviSign Lösung gelingt es Service-Punkt mehr potenzielle Kunden anzuziehen. Der Kundenverkehr im Laden ist stark angestiegen und neue Kunden kommen aufgrund der attraktiven, digitalen Displays in den Laden.

Während des Aufenthaltes im Laden können sich die Kunden über die digitalen Displays betreffend anderer Produkte und Accessoires informieren. Dadurch werden weitere Käufe gefördert. Wenn sich längere Schlangen und Wartezeiten im Laden ergeben, bleiben die Kunden aufgrund der interessanten Inhalte länger im Laden und schauen sich interessiert die Inhalte auf den Displays an, anstatt den Laden frustriert wegen der Wartezeiten wieder zu verlassen. Dabei entdecken sie weitere Produkte und Services, an die sie bisher nich gedacht haben. Dies führt zu weiteren Käufen und steigert die Umsätze.

Die Umsätze haben sich dadurch um rund 20% erhöht, was die finanzielle Situation des Ladens nachhaltig verbessert.

FAZIT

Mustafa Dikici – Service Punkt Eigentümer:

“Bereits während der Installation kamen viele neue, neugierige Kunden um zu sehen, was wir hier machen. Die Displays und Inhalte ziehen viel mehr Kunden an und diese Kunden bleiben länger im Laden, wenn Wartezeiten entstehen. Plötzlich fragen die Kunden nach zusätzlichen Produkten und Services, die über die Displays beworben werden und es werden mehr Produkte und Services nachgefragt und gekauft als ursprünglich geplant.”

“NoviSign als Digital Signage Komplettlösung wurde von uns ausgewählt, weil es auf einfache Art und Weise das Design und die Übertragung sehr attraktiver Inhalte ermöglicht und weil die Inhalte sehr einfach und schnell angepasst und aktualisiert werden können.”

Rodny Scherzer – Novisign Projekt-Manager:

“Es gab nur 2 mögliche Alternativen – Digital Signage oder konservative Plakatwerbung. Weil Digital Signage viel mehr Möglichkeiten bietet und ein viel höheres Maß a Flexibilität bringt haben wir uns für eine vollständige Digital Signage Lösung entschieden.”

NoviSign liefert Digital Signage Lösungen in Perfektion !

