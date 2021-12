NoviSign Partner und Distributor für Österreich ist DATA1 MEDIA

DATA1 MEDIA ist offizieller Partner und Distributor für NoviSign Digital Signage Lösungen in Österreich

NoviSign, Marktführer für Digital Signage Lösungen hat sich entschieden, mit DATA1 MEDIA als offiziellen Partner in Österreich zusammenzuarbeiten. Ab sofort können sich unsere NoviSign Kunden und Interessenten in Österreich von DATA1 MEDIA zu allen Digital Signage Lösungen und Konzepten beraten lassen und können über DATA1 MEDIA NoviSign Lizenzen mit Full Service und zu Sonderkonditionen beziehen.

NoviSign freut sich, in DATA1 MEDIA einen starken, leistungsfähigen Partner gewonnen zu haben und gemeinsam in Österreich Digital Signage Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novisign.de und www.data1.at

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.