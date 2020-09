NoviSign Digital Signage Lösungen für Einzelhandel, Kaufhäuser, Einkaufszentren, Fachmarktzentren, Lebensmittelgeschäfte und mehr.

Ärgern auch Sie sich immer wieder darüber, wieviel Zeit es Sie kostet, Werbemaßnahmen und Produktpräsentationen in Ihrem Geschäft ansprechend umzusetzen ?

Wertvolle Zeit, die Ihnen in anderen Bereichen dann schmerzhaft fehlt ?

Wir von NoviSign haben eine Lösung für Sie:

NoviSign Digital Signage Software für den Handel.

Egal ob Sie ein kleines Einzelhandelsgeschäft betreiben, ein Fachgeschäft führen, für ein Fachmarktzentrum oder ein Einkaufszentrum verantwortlich sind oder gar ein Outlet-Zentrum managen – NoviSign Digital Signage Software ist die ideale Lösung für Sie um Ihre wertvolle Zeit nicht mit aufwändigen Werbemaßnahmen zu vergeuden.

Unsere NoviSign Solution Software mit ihrem leistungsstarken Online Editor hilft Ihnen dabei, Ihre Werbemaßnahmen und Produktpräsentationen überall schnell und effektiv umzusetzen.

Sie können “Remote” von überall auf der Welt auf Ihre Bildschirme an allen Standorten weltweit zugreifen und bestimmen, was läuft, wo es läuft und zu welchen Zeitpunkten es laufen soll.

Nutzen Sie die in vielen Bereichen aktuell vorherrschende “CORONA – Langeweile” um sich optimal aufzustellen, Ihre Werbestrategie neu zu erfinden und neu durchzustarten.

100% Kontrolle über Ihre Werbemaßnahmen, Kundeninformationssysteme, Sonderaktionen und Produktpräsentationen.

Wie das geht ?

Ganz einfach !

Besuchen Sie uns auf www.novisign.de

Registrieren Sie sich für einen 30-tägigen Testzugang und legen Sie los.

Hilfe gefällig ?

Wir sind für Sie da – 7 Tage die Woche, nahezu 24 Stunden am Tag – in über 80 Ländern weltweit und in mehr als 10 Sprachen.

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns helfen, Ihren “Digitalen Werbe-Erfolg” zu planen und umzusetzen.

NoviSign Digital Signage – Ihr Schlüssel zu mehr Umsatz bei weniger Zeitaufwand.

NoviSign liefert Digital Signage Lösungen in Perfektion !

Kontakt

NoviSign Ltd

Rodny Scherzer

Lachentalstraße 40

71093 Weil im Schönbuch

0176 41744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.