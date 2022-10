NoviSign – schlicht bester Anbieter für Digitale Speisekarten

Vielfach ausgezeichnete Digital Signage Software von NoviSign ist beste Lösung für digitale Speisekarten.

NoviSign, Marktführer für Digital Signage Lösungen ist immer öfters die bevorzugte Lösung für digitale Menükarten. Warum ist das so und warum bevorzugen Anwender die NoviSign Lösung vor allen anderen und auch vor „Billiganbietern“ ?

Es gibt mehrere Gründe:

– NoviSign hat ein hoch intelligentes, sehr einfach handzuhabendes Online Studio in dem Restaurantbesitzer intuitiv und ohne lange Einlernphase selbst ihre digitalen Speisekarten erstellen können. Dies wird unterstützt durch die direkten Drag und Drop Widgets.

– Der Zeitaufwand ist minimal.

– NoviSign ist hochflexibel und nahezu auf allen Plattformen anwendbar.

– NoviSign bietet eine Vielzahl an Templates zum direkten Beginn.

– Änderungen sind Live im laufenden Betrieb möglich und sind sofort mit Speichern aktiv.

– Inhalte können von Überall aus geändert werden.

– NoviSign ist für seine Anwender in nahezu allen Ländern und Sprachen erreichbar – Mensch zu Mensch. Keine Wartezeiten wie bei vielen Billiganbietern, die nur per Email erreichbar sind und lange Antwortzeiten haben. Für uns bei NoviSign ist Ihr Erfolg auch unser Erfolg.

– Sicheres Arbeiten auf Servern mit höchsten Sicherheitsstandards, damit auf Ihren Bildschirmen nur das läuft, was Sie wollen und nicht das, was Unbefugte einspielen.

Es gibt nahezu unendlich viele Gründe, sich für den Marktführer zu entscheiden. Geben Sie sich deshalb für Ihren Betrieb mit nichts weniger zufrieden als dem Besten.

Sprechen Sie mit den NoviSign Experten.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

