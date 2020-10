NOVISIGN UND 4SAFETY BEGINNEN STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT

4SAFETY bietet gemeinsam mit NoviSign ab sofort digitale Ergänzungen für die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

4SAFETY in Bad Langensalza (in der Region Mitteldeutschland) ist ein führendes regionales Unternehmen für alle Themen und Beratungen rund um die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Auch bei weiteren, sicherheitsrelevanten Themen wie Datenschutz, Brandschutz, Ladungssicherung, Lagersicherheit (Regale), Maschinensicherheit, Hygiene und vielem mehr können Sie auf die Erfahrung der 24 Mitarbeiter von 4SAFETY jederzeit zählen.

Mit Standorten in Bad Langensalza, Lichtenau (Sachsen) und Kölleda deckt 4SAFETY den gesamten mitteldeutschen Raum ab.

NoviSign ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Signage Lösungen.

NoviSign betreibt weit über 30.000 Bildschirme in über 87 Ländern und stellt Kunden jeder Größenordnung, vom Ein-Mann-Unternehmen bis hin zu weltweit operierenden Großkonzernen individualisierbare Lösungen im Bereich Digital Signage nach höchsten Sicherheitsanforderungen zur Verfügung.

Um 4SAFETY und deren Kunden vor Ort innovative und kostensparende Lösungen rund um das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit anbieten zu können, hat sich NoviSign für eine strategische Zusammenarbeit mit 4SAFETY für die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz entschieden.

4SAFETY ist damit aktuell das einzige Unternehmen in Deutschland, das seinen Kunden diese

innovativen Lösungen im Rahmen entsprechender Konzepte anbieten kann und damit einen zusätzlichen, wichtigen Beitrag für noch mehr Sicherheit leistet.

Einige der Vorteile die 4SAFETY seinen Kunden mit der Integration von NoviSign Digital Signage Lösungen bietet sind:

-Optimale Organisation von Unterweisungen und Schulungen, nicht nur persönlich, sondern nun auch elektronisch oder virtuell.

-Eigene oder externe Schulungsinhalte – egal welches Thema – können integriert werden.

-Anstehenden Unterweisungen können gezielt an bestimmte Mitarbeitergruppen, Abteilungen oder Arbeitsplätze in genau definierbaren

Zeitfenstern zugewiesen werden.

-Aktivitäten, Fristen und Termine für arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Unterweisungen können jederzeit eingesehen werden.

Mit diesen digitalen Möglichkeiten können die oft schwer planbaren Präsenztermine sinnvoll ergänzt werden und Unterweisungen können damit auch orts- und zeitunabhängig durchgeführt werden – selbstverständlich jeweils vollumfänglich dokumentiert.

Eine nachweisliche Wissensvermittlung durch optionale Verständniskontrollen und anonymisierte Auswertungen ist ebenfalls sichergestellt.

Die entsprechenden Nachweise dazu können vollautomatisch erstellt werden und gewährleisten eine auditsichere Dokumentation.

Das System bietet ein breites Einsatzgebiet für vielfältige Formate und Inhalte (Datenschutz, Verhaltenskodizes, Mitarbeiterkommunikation, Gefahrenhinweise, und vieles mehr).

Es lassen sich nicht nur wichtige Regeln und Gesetze überall präsentieren, sondern auch auf ansprechende digitale Art und Weise Schulungs- und Auffrischungsvideos audiovisuell darstellen. Kurze Kontrollumfragen in strategisch wichtigen Bereichen können das Gesamtkonzept sinnvoll ergänzen und als zusätzliche Erfolgskontrolle der anderen Maßnahmen herangezogen werden.

NoviSign wird die Funktionalität dieser Lösungen für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ständig weiterentwickeln, so dass 4SAFETY seinen Kunden jeweils neueste, innovative digitale Lösungen zur Unterstützung konservativer Maßnahmen anbieten kann.

Haben Sie individuelle Fragen hierzu?

Sprechen Sie die Experten von 4SAFETY und NoviSign darauf an.

Besuchen Sie uns:

Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: https://forsafety.de/

Thema Digital Signage Lösungen: www.novisign.de

NoviSign bietet Digital Signage Lösungen in Perfektion – für alle Branchen und alle Bereiche – weltweit.

4SAFETY ist Ihr Experte für Arbeitsschutz und Sicherheit in allen Bereichen.

Kontakt

NoviSign

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

+49(0)17641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.