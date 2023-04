NoviSign und Wartezone TV entwickeln neue, professionelle Wartezimmer Lösung

Wartezone TV bietet ab sofort Warteschlangen und Aufrufmanagement par Excellence

NoviSign, Marktführer für professionelle, weltweite Digital Signage Lösungen hat mit seinem deutschen Partner, Wartezone TV eine neue, professionelle Lösung für Wartebereiche entwickelt. Diese Lösung eignet sich für alle denkbaren Wartebereiche, so wie Notaufnahmen, Wartezimmer in Arzt- und Zahnarztpraxen, Zulassungsstellen, Arbeitsämter, öffentliche Gebäude und vieles mehr. Hier erhalten die Besucher nicht nur auf professionelle und ansprechende Art und Weise Wartenummern, auch das Aufrufsystem für eine frei definierbare Anzahl von Aufrufern ist selbstverständlich integriert. Erste Systeme sind bereits im Einsatz und werden sehr gut angenommen, da mit diesem fortschrittlichen System nicht nur Ressourcen eingespart und Fehler vermieden werden sondern auch eine merkbare Reduzierung der individuellen Wartezeiten zu verzeichnen ist. Sind auch Sie auf der Suche nach intelligenten Warte- und Aufrufsystemen, die kinderleicht zu implementieren und zu bedienen sind, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Wartezone TV https://www.wartezone.tv und geniessen Sie schon bald alle Vorzüge des intelligenten Warte- und Aufrufsystems, das Ihnen wertvolle Ressourcen spart und für mehr Kundenzufriedenheit in allen wichtigen Bereichen sorgt.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

