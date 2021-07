NoviSign unterstützt Schulen und Bildungseinrichtungen

NoviSign installiert Digital Signage Lösungen an mehr und mehr Schulen und Bildungseinrichtungen

NoviSign, Marktführer für hochwertige und einfach zu erstellende Digital Signage Lösungen hat bereits in mehreren Ländern einen hohen Marktanteil für Digitalisierung im Bildungssektor. So nutzen bereits eine Vielzahl von Schulen und Universitäten in USA die Lösungen von NoviSign.

Dieser Markt soll nun auch in Deutschland mehr und mehr entwickelt werden. Nach Nutzung der NoviSign Lösungen bei der ORS in Holzgerlingen finden die NoviSign Lösungen nun auch Anwendung bei ProGenius in Böblingen und Stuttgart. ProgGenius hat sich umfangreich zu mehreren, am Markt erhältlichen Lösungen informiert und letztlich für NoviSign entschieden, weil die NoviSign Lösungen zuverlässig und einfach zu bedienen sind.

NoviSign hat ProGenius die Lösung zu einer umfangreichen Testphase für mehrere Monate kostenfrei zur Verfügung gestellt.

NoviSign nimmt die Tatsache, dass aktuell mehr und mehr Schulen und Bildungseinrichtungen in Digitalisierung investieren zum Anlass, dies durch besondere Programme für Schulen und Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Hierzu stellt NoviSign spezielle Programme zur Verfügung bei denen Schulen und Bildungseinrichtungen, Arztpraxen und medizinische Einrichtungen nicht nur von Discounts von bis zu 40% profitieren können sondern auch einen dauerhaften, kostenlosen Support für die komplette Nutzungszeit erhalten.

ProGenius ( https://www.progenius.org/) ist eine berufliche Schule mit mehreren Standorten, die nun NoviSign für eigene Digitalisierungszwecke nutzt.

Wir danken ProGenius, dass sie sich nach Prüfung mehrerer Alternativen für NoviSign entschieden haben.

Wenn auch Sie sich für eine Schule oder Bildungseinrichtung für Digitalisierung und Digital Signage interessieren, nutzen Sie unsere besonderen Programme und sprechen Sie uns an.

www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

Kontakt

NoviSIgn LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

+4917641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.