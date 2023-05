NoviSign Window Display – Havanna Bar Mannheim

NoviSign installiert doppelseitiges Profi Display in der Havanna Bar in Mannheim

NoviSign, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen für alle Branchen und Anwendungsbereiche installiert ein doppelseitiges Profi-Display in der Havanna Bar im Zentrum Mannheims.

Das hochauflösende Display hat 2 Bildschirme in einem Rahmen integriert. Der nach Außen gerichtete Bildschirm ist mit einer Helligkeit von 2.500 nits geeignet, Werbung und Neuigkeiten selbst bei direktem Sonnenlicht ansprechend und gut sichtbar zu präsentieren. Mit 700 nits für das nach Innen gerichtete Display können Informationen und Werbung auch für die Gäste in der Havanna Bar perfekt präsentiert werden. Die optisch ansprechende Rahmenhalterung des Displays präsentiert die Inhalte effektvoll, so als würde das Display frei im Raum schweben.

Damit kommt für NoviSign in Mannheim nun ein weiterer, prestigeträchtiger Standort direkt in der Innenstadt hinzu.

Für unsere Kunden, egal ob Imbiss, Restaurant, Bar, Pub, Hotel oder jeder andere beliebige Geschäftsbereich haben wir bei NoviSign die nötige Erfahrung um individuelle Lösungen von einfach bis komplex schnell und hochwertig umzusetzen und bieten den Novisign Kunden damit perfekte Digital Signage zur Umsetzung Ihrer individuellen Marketingprojekte.

Wollen auch Sie eine engere Kundenbindung und Ihren Kunden ansprechende Informationen digital präsentieren, dann sprechen Sie die Experten bei NoviSign darauf an und besuchen Sie uns auf https://www.novisign.de

Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihre perfekte Marketingstrategie gekonnt in Szene zu setzen.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

