Erfolgreiche Investmentrunde abgeschlossen: Novumstate stellt die Zukunft der Hausverwaltung vor

Novumstate gibt mit großer Freude den erfolgreichen Abschluss einer Investmentrunde bekannt. Mit einem Betrag von mehr als 1,3 Millionen Euro (Eigenkapital und Fremdkapital) hat das Unternehmen die finanziellen Mittel aufgebracht, um seine visionäre Mission voranzutreiben und die Zukunft der Hausverwaltung zu gestalten.

Zielsetzung

Novumstate hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelle Hausverwaltungen durch Digitalisierung, moderne Prozesse, Synergien und die dadurch entstandene Steigerung der Branchen-Attraktivität zu transformieren. Mit dem neu gewonnenen Kapital wird das Unternehmen die ambitionierten Ziele vorantreiben und innovative Maßnahmen umsetzen, um den steigenden Anforderungen von Immobilieninvestoren, Eigentümern, Mietern und anderen Stakeholdern gerecht zu werden.

Ein Hauptfokus liegt auf dem Aufbau der Gruppenstruktur und der Entwicklung der Plattform mit proprietärer Software. Das Unternehmen plant, talentierte Prozess-Designer und HR-Experten einzustellen, die an der zukunftsorientierten Ausrichtung der Hausverwaltungsbranche arbeiten werden. Durch den Aufbau der Plattform und die Optimierung interner Prozesse strebt Novumstate danach, effiziente und erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Der Hausverwaltungsmarkt in Deutschland ist traditionell, wenig progressiv und stark fragmentiert. Die Digitalisierung und der Einsatz moderner Technologien sind bisher begrenzt, was zu ineffizienten Arbeitsabläufen führt. Novumstate strebt an, diese Herausforderungen anzugehen und die Branche durch innovative Ansätze zu modernisieren. „Wir haben klare Meilensteine vor Augen: Ende diesen Jahres streben wir an, über 10.000 Einheiten zu verwalten und damit bereits zu den Top 4% der Hausverwaltungen zu gehören. Im nächsten Jahr wollen wir die Zielgerade von 20.000 Einheiten überschreiten und somit zu den Top 0,4% gehören. Unser langfristiges Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren mehr als 50.000 Einheiten zu verwalten.“ erklärt David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH.

Durch Einführung einer digitalen Plattform werden Kommunikationswege revolutioniert, und Immobilien effizienter verwaltet.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für Novumstate ist die Einführung der eigenen Online- Plattform, noch in diesem Jahr. Diese Plattform wird auf modernster Technologie basieren und eine intuitive und effiziente Interaktion mithilfe künstlicher Intelligenz, zwischen Mietern, Eigentümern und Hausverwaltern, ermöglichen. Durch die Implementierung einer hochmodernen digitalen Infrastruktur wird Novumstate seine Kundenbasis erweitern und einen reibungslosen und transparenten Verwaltungsprozess gewährleisten. „Dank der erfolgreichen Investmentrunde können wir unsere Vision in die Tat umsetzen und die Zukunft der Hausverwaltung maßgeblich beeinflussen“, erklärt David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH. „Wir werden die Mittel nutzen, um unsere digitalen Tools weiterzuentwickeln, die Prozessoptimierung voranzutreiben und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu implementieren. Dies ermöglicht uns, die Effizienz zu steigern, unnötigen Papierkram zu beseitigen und herausragenden Service zu bieten.“

Novumstate wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über ihre Projekte und Dienstleistungen bekannt geben. Das Unternehmen lädt Immobilieninvestoren, Eigentümer und Interessierte ein, gemeinsam mit Novumstate die Zukunft der Hausverwaltung zu gestalten.

Kontakt

Angelique Houben

PR Managerin, Novumstate GmbH

E-Mail: angelique.houben@novumstate.com

