NoyNuts in verschiedenen Sorten

Wer Nüsse und Nussmischungen liebt, kommt an NoyNuts nicht vorbei! Deshalb hat der Nürnberger Portionsartikelspezialist Hellma hat ab sofort fünf verschiedene Nuss-Mischungen des niederländischen Unternehmens in Dosen in verschiedenen Grammaturen im Sortiment. Diese eignen sich nicht nur als Verkaufsartikel in der Hotellobby, an der Bar oder Minibar, sondern auch in Kantinen oder als Snack im Büro. Auch für den Verkauf über Automaten, im Kino oder Theater oder an Tankstellen sind die Nussmischungen angedacht.

Die attraktiven Verpackungen der neuen Snacks sind ein Eyecatcher. Bei den Nuss-Mixen stellt Hellma den 45-Gramm-Great Pulse Mix, den 50-Gramm-Student Nut Mix und den 60 g Spicy Peanuts vor. Beim veganen Great Pulse Mix dürfen sich Nuss-Liebhaber auf gesalzene weiße Bohnen, Kichererbsen sowie Erdnüsse und Maisbällchen mit BBQ-Geschmack freuen. Der Student Nut Mix ist eine vegane Nussmischung aus natürlichen Erdnüssen, Mandeln, Hasel- und Walnüssen, Rosinen sowie Cashews. Und wer es etwas schärfer mag, greift zu der veganen Spicy Peanuts-Dose deren Erdnüsse mit Salz und Chili-Pfeffer verfeinert sind.

Für doppelt so viel Genuss sorgen die beiden Maxi-Dosen NoyNuts, die Hellma ebenfalls neu mit ins Sortiment aufgenommen hat. Salted Peanuts mit 150 Gramm steht dabei für einen klassischen veganen Snack mit gesalzenen Erdnüssen und der ebenfalls 100 g vegane Cocktail Nut Mix überzeugt durch eine perfekte Kombination aus süß, salzig und herzhaft. Die Mischung enthält gesalzene und geröstete Erdnüsse, Mais und Maisbällchen mit BBQ-Geschmack sowie Mandeln, Hasel- und Walnüssen und Cashews.

Durch die Vakuumverpackung beider Doseneinheiten bleibt der Inhalt länger frisch und drei Jahre haltbar. Zudem sind die Dosen und deren Deckel recycelbar.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

