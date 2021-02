NTT DATA Group aus Kundensicht europaweit auf Platz 2 der IT-Provider

Mehr als 80 Prozent Zufriedenheit bei “IT-Sourcing Study Europe” von Whitelane Research

München, 08. Februar 2021 – Die NTT DATA Group mit ihren Unternehmen NTT DATA, itelligence und everis nimmt als Neueinsteiger den zweiten Platz unter den besten IT-Dienstleistern in Europa ein. Das ist das Ergebnis der “IT-Sourcing Study Europe 2020/20” von Whitelane Research mit mehr als 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Befragung der Kunden von insgesamt 30 IT- und Cloud-Providern ergab 81 Prozent Kundenzufriedenheit für die NTT DATA Group. Dabei bezeichneten 83 Prozent der Befragten ihre generelle Zufriedenheit mit NTT DATA Group als “sehr zufrieden” oder “zufrieden” – das ist der höchste Wert im gesamten Teilnehmerfeld. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit lag bei 72 Prozent.

“Die NTT DATA Group hat in unserer diesjährigen Studie für eine echte Überraschung gesorgt, indem sie als Neuling im Wettbewerb auf Anhieb mit höchsten Zufriedenheitswerten auf den zweiten Platz kam”, kommentiert Jef Loos, Head of Sourcing bei Whitelane Research. “Diese Leistung ist umso höher zu bewerten, als auch der Markt insgesamt von durchschnittlich 70 Prozent auf 72 Prozent Zufriedenheit zulegen konnte. Die Umfrage hat deutlich gemacht, dass die NTT DATA Group auch europäisch eine Top-Adresse unter den IT-Providern ist.”

Noch besser als in der Gesamtwertung schnitt die NTT DATA Group in der Bewertung durch einzelne Branchen ab: Gleich dreimal Platz 1 gab es in der Fertigungsbranche (87 Prozent generelle Zufriedenheit), im Öffentlichen Sektor (82 Prozent) und in der Telekommunikationsbranche (80). Nach dem ersten Platz in der “IT-Sourcing Deutschland 2020” von Whitelane Research hat sich die NTT DATA Group damit auch auf europäischer Ebene als IT-Champion und verlässlicher Partner multinationaler Unternehmen etabliert.

Die Spitzenplatzierungen in der Gesamtwertung ergeben sich aus den durchgängig sehr hohen Zufriedenheitswerten in den Einzelkategorien wie:

-Account Management: 82 Prozent (Durchschnitt aller IT-Dienstleister: 74 Prozent)

-Business Understanding: 80 Prozent (Durchschnitt: 72 Prozent)

-Service Delivery Quality: 80 Prozent (73 Prozent)

-Cloud Capability: 78 Prozent (72 Prozent)

-Transformation Quality: 74 Prozent (63 Prozent)

-Proactivity: 74 Prozent (64 Prozent)

-Innovation: 71 Prozent (62 Prozent)

“Die Client-first-DNA der NTT DATA Group hat uns ein weiteres Mal einen Spitzenplatz in einer Kundenzufriedenheits-Studie eingebracht. Zum ersten Mal auf europäischer Ebene dabei und gleich auf Platz zwei – das zeigt, wie konsequent und erfolgreich wir unseren Kundenfokus leben”, sagt Swen Rehders, Geschäftsführer NTT DATA DACH. “Wir sind stolz auf diese Wertschätzung. Als ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner multinationaler Unternehmen werden wir uns weiterhin hundertprozentig für das Business unserer Kunden engagieren.”

Über Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf IT-Outsourcing in ganz Europa konzentriert. In seinen einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Outsourcing-Studien befragt Whitelane die CIOs der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in unterschiedlichen Ländern zu ihren Outsourcing-Plänen und Dienstleistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.whitelane.com

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

