NTT DATA im Gartner Magic Quadrant für Managed Workplace Services als Leader platziert

München, 31. März 2021 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, wurde im aktuellen Gartner Magic Quadrant für Managed Workplace Services, North America als Leader eingestuft. Damit erhielt NTT DATA zum dritten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung als Leader in dem Bericht, der 20 Anbieter von Managed Workplace Services nach ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision bewertet.

Mit industrialisierten Experience-Level-Agreements (XLAs) unterstützt NTT DATA seine Kunden bei der beschleunigten digitalen Transformation des Arbeitsplatzes, um das Benutzererlebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Im vergangenen Jahr verzeichnete NTT DATA in Nordamerika bei der Anzahl der Kunden ein Wachstum von 13 Prozent. Die Anzahl der betreuten Nutzer stieg sogar um 28 Prozent. Mit seinen Nucleus Intelligent Enterprise Automatisierungslösungen arbeitet das Unternehmen nun 50 Prozent der Anfragen ohne menschliches Eingreifen ab.

“Das vergangene Jahr hat unsere Kunden herausgefordert, ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten und die Transformation des Arbeitsplatzes zu beschleunigen”, sagt Eric Clark, Chief Digital & Strategy Officer, NTT DATA Services. “Die führende Position im Bereich Managed Workplace Services in Nordamerika belegt unsere Fähigkeit, Unternehmen bei Innovation, Zusammenarbeit und Unterstützung neuer Arbeitsweisen so zu helfen, dass sie gleichzeitig ihre digitalen Geschäftsziele erreichen.”

NTT DATA konzentriert sich darauf, durch eine Kombination aus modernster Software, einfach abrufbaren Self-Service-Angeboten und erstklassigem Rund-um-Support ein einzigartiges MWS-Erlebnis zu bieten, mit dem Mitarbeiter ihr Leistungsniveau steigern. Durch die Übernahme von Acorio im Oktober 2020 erweitert und verbessert NTT DATA zudem seine Fähigkeiten zur Integration von Geschäftsprozessautomatisierung und ServiceNow-Plattform-Know-how in seine Workplace-Services.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

Kontakt

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

Hans-Döllgast-Str. 26

80807 München

+49 172-7395234

Katja.Friedrich@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.