NTT DATA laut NelsonHall führend bei Vermittlung, Orchestrierung und Management von Cloud-Infrastruktur

Auszeichnung für die Unterstützung hybrider Multi-Cloud-Dienste, Investitionen in Automatisierung und KI

München, 29. Januar 2021 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, ist im NelsonHall NEAT Report for Cloud Infrastructure Brokerage, Orchestration and Management Services als Leader ausgezeichnet worden. NTT DATA erreichte die Platzierung in der höchsten der vier Kategorien von NelsonHall aufgrund seiner Fähigkeit, zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen und Cloud-Infrastruktur-Kunden sofort spürbare Vorteile zu bieten.

Die hohe Bewertung erhielt NTT DATA für die effektive Unterstützung der Kunden durch anpassbare Cloud-Services bei der Planung, der Implementierung, der Migration von Workloads und dem sicheren Betrieb von Anwendungen in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung. Der Bericht hebt eine Reihe von Stärken des Unternehmens hervor. Dazu gehören die Tool-Sets für die Unterstützung von hybriden Multi-Cloud-Services – auch durch Drittanbieter. Kontinuierliche Investitionen in Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie das umfangreiche Ökosystem an Partnern trugen ebenfalls zu der guten Bewertung bei.

“Unternehmen und Behörden verlagern heute ihre Ressourcen in Rekordtempo in die Cloud, um Innovation, betriebliche Effizienz und Geschwindigkeit zu befeuern. Der NEAT-Report von NelsonHall bescheinigt, dass wir bei NTT DATA unser Versprechen einlösen, Kunden in dieser Transformation durch die Vorteile der Cloud zu unterstützen”, sagt Hiroshi Tomiyasu, Senior Vice President, Head of Technology and Innovation General Headquarters, NTT DATA Corporation. “NTT DATA hat eine weitreichende Expertise entwickelt, um Kunden auf ihrer Reise in und durch die Cloud erfolgreich zu beraten. Mit einem starken Portfolio an Cloud-Akzeleratoren und -Services helfen wir ihnen, schneller zu innovieren und agiler zu werden.”

Der Bericht hebt die Initiativen von NTT DATA für Cloud-Services zur Unterstützung hybrider Multi-Cloud-Umgebungen hervor. Dazu gehören Investitionen in die Cloud-Management-Plattform Nucleus, ein Fokus auf Cloud-native Anwendungsfälle, verbesserte Sicherheitsfunktionen und die Entwicklung von Kompetenzen für Hybrid-Multi-Cloud.

“NTT DATA investiert fortlaufend in seine Nucleus Cloud-Management-Plattform, was auch die Integration von Flux7-Funktionen einschließt, insbesondere für Cloud-Native-Anwendungen, DevOps-Beratung und Container-Management-Services. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusätzliche Sicherheit über Nucleus durch NTT Security-Funktionen. NTT DATA konzentriert sich zudem auf agile Fähigkeiten durch die Ausbildung von Agilen PODs und DevOps-Ingenieuren, Fachexperten und Architekten, um den sprintbasierten Workshop-Ansatz zu stärken. Das Unternehmen baut seine spezialisierten Exzellenz- und Innovationszentren zur Unterstützung von Cloud-Services weiter aus”, sagt John Laherty, Senior IT Services Research Analyst, NelsonHall.

Der Bericht stellt fest, dass der weltweite Markt für Cloud-Infrastruktur-Vermittlungs-, Orchestrierungs- und Management-Dienste jährlich um 10 Prozent von 156 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf 228 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 wachsen soll. NelsonHall geht davon aus, dass Nordamerika im Jahr 2024 rund 45 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen wird und die EMEA-Region einen Anteil von 33 Prozent. Für Lateinamerika wird ein höheres Wachstum bis 2021 erwartet, getrieben durch eine höhere Bereitschaft zur Einführung von Cloud-Lösungen zur Unterstützung von Telearbeit, während der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum sein stetiges Wachstum bis 2024 beibehält.

Laden Sie den NelsonHall NEAT Report herunter, um mehr zu erfahren: https://de.nttdata.com/-/media/NTTDataGermany/Files/2021-EN-Study-AR-Nelson-Hall-Leader-Cloud-Infrastructure-Management.pdf

Mehr über die Cloud Services von NTT DATA erfahren Sie hier: https://de.nttdata.com/Services/cloud-services

Über NelsonHall

NelsonHall ist die weltweit führende Analystenfirma, die Organisationen dabei hilft, die “Kunst des Möglichen” bei der Transformation digitaler Abläufe zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall Unternehmen auf der Käuferseite detaillierte, kritische Informationen über Märkte und Anbieter (einschließlich NEAT-Bewertungen). Diese helfen, schnelle Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Und für Anbieter bietet NelsonHall tiefgreifende Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um ihnen zu helfen, ihre Markteinführungsstrategien zu optimieren. Die Forschung von NelsonHall ist für die Qualität, Tiefe und Einsicht seiner Analysen anerkannt.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für …

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

