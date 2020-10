NTT DATA von Scaled Agile, Inc. als “Global Transformation Partner” zertifiziert

Dritter Global Transformation Partner weltweit und erster japanischer Global Transformation Partner:Partnerschaft zur Stärkung der globalen Entwicklungsmöglichkeiten von Agile und zur Beschleunigung der digitalen Transformation von Unternehmenskunden

27. Oktober 2020, München – NTT DATA, ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, hat am 25. September eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Scaled Agile, Inc. geschlossen und damit im Rahmen des Scaled Agile Partner Network Programms des Unternehmens den Status eines Global Transformation Partner (GTP) erworben.

GTP-Partner unterstützen Unternehmenstransformation auf globaler Ebene unter Anwendung des Scaled Agile Framework® (SAFe®)1, einer umfassenden Agile-Methodik. Vor allem Forbes Global 2000-Unternehmen und Regierungen wenden diese an, um agiler zu sein und sich an ändernde Marktbedingungen anzupassen. NTT DATA ist das dritte Unternehmen weltweit, das als GTP zertifiziert wurde, und das erste mit Hauptsitz in Asien. Die Partnerschaft umfasst den Hauptsitz der NTT DATA Group in Japan sowie 13 Konzernunternehmen in Europa, Nordamerika, Asien und Südamerika.

Durch die Partnerschaft mit Scaled Agile, Inc., die für starken technischen Support und Kommunikation von Information steht, unterstützt NTT DATA künftig die Unternehmenstransformation für Kunden in der ganzen Welt. Das Unternehmen strebt für das Geschäftsjahr 2022 weltweit einen Umsatz von 50 Milliarden Yen durch SAFe- und weiteren Support für Unternehmenstransformationen an.

Zukunftsorientierte Unternehmen setzen Maßnahmen zur digitalen Transformation (DX) um und steigern ihre Flexibilität durch verbesserte Strukturen und Prozesse. Da sich jedoch Markttrends und Kundenbedürfnisse durch das Coronavirus stärker verändert und größere Unsicherheit in Bezug auf Geschäfts- und Zukunftsaussichten mit sich gebracht haben, stehen immer mehr Unternehmen unter Anpassungsdruck. Gleichzeitig erfordert die rasante Umstellung auf Online-Business, dass sich international tätige Unternehmen global neu aufstellen müssen.

NTT DATA verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Systementwicklung mit Scrum und anderen Arten der Agile-Entwicklung. Für Verbesserungen bereits bei der Analyse der Unternehmensstrukturen, hat NTT DATA die Entwicklung von Agile auch außerhalb der Systementwicklung vorangetrieben, z. B. für Design Thinking, Ideenfindung und andere Value-Search-Prozesse. Durch seine Aktivitäten im Rahmen des Agile/DevOps Center of Excellence (CoE) stellt NTT DATA seinen Kunden Wissen, Tools und Consulting als technische Angebote für Agile und Cloud-Dienste auf globaler Ebene zur Verfügung.

Zur Unterstützung der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert sich NTT DATA mit der Agile-Methodik auf SAFe, das weltweit führende Business-Agility-Konzept, das bereits von mehr als 20.000 Unternehmen und Regierungsbehörden übernommen wurde. Um dies im gesamten Konzern besser umsetzen zu können und als Voraussetzung für den GTP-Status beschäftigt NTT DATA mehr als 100 SAFe Certified Program Consultants (SPCs) und mehr als 1.000 SAFe Certified Practitioner.

“Wir sind stolz darauf, die NTT DATA Corporation als dritten Global Transformation Partner (GTP) von Scaled Agile, Inc. und ersten im asiatisch-pazifischen Raum begrüßen zu dürfen”, sagte Dean Leffingwell, Gründer von SAFe und Chief Methodologist. “Die NTT DATA Corporation hat die strengen Anforderungen des GTP-Programms zur Schulung und Zertifizierung von über 1.100 SAFe-Mitarbeitern erfüllt, von denen 100 die Stufe eines SAFe Certified Program Consultant (SPC) erreicht haben. Da COVID-19 den Bedarf an größerer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf dem Markt beschleunigt, sehen wir einen Anstieg der Nachfrage nach integrierter Unterstützung bei unseren größten Forbes Global 2000-Kunden. Wir kommen dieser Nachfrage nach, indem wir mit Unternehmen wie NTT DATA Corporation zusammenarbeiten, die über das Wissen, die Erfahrung und die globale Reichweite verfügen, um große Unternehmen in jeder Phase der digitalen Transformation erfolgreich zu unterstützen.”

Mit dem Elitestatus als GTP-Partner und durch die enge Zusammenarbeit mit Scaled Agile unterstützt NTT DATA groß angelegte Transformationen und Verbesserungen der Flexibilität seiner global agierenden Unternehmenskunden. Um die digitale Transformation von Unternehmen weltweit zu gestalten, wird NTT DATA seine Konzernstandorte global koordinieren und somit regionalen Support ermöglichen sowie optimale, auf die lokalen Märkte zugeschnittene Lösungen anbieten.

Für erfolgreiche Unternehmenstransformationen mit SAFe wird NTT DATA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit SPC-Qualifikation und Erfahrung mit SAFe einstellen und entwickeln. Consulting, Coaching und Training werden angeboten, um die Einführung und Umsetzung von SAFe in einer Weise zu unterstützen, die den Bedürfnissen und Problemen seiner Kunden gerecht wird.

Zur Schulung des SAFe-Personals von NTT DATA stellt Scaled Agile, Inc. Wissen und Expertise, Fallstudien zur Unternehmenstransformation und andere SAFe-Ressourcen wie Toolkits und Trainingsprogramme zur Verfügung.

Anmerkungen

SAFe von Scaled Agile Inc. ist eine Wissensdatenbank mit bewährten integrierten Prinzipien, Praktiken und Kompetenzen für Lean, Agile und DevOps. Unternehmen, die SAFe anwenden, lernen, wie sie Agilität in ihrer Unternehmenskultur verankern können, so dass sie Kundennutzen schnell erkennen und maximieren, neue Chancen nutzen und die Geschäftsergebnisse verbessern können.

* Andere Namen von Produkten, Unternehmen und Organisationen sind Marken oder eingetragene Marken dieser Unternehmen.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

