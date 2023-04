Nubert Frühjahrsaktion: nuSub Woofer flexibel verstecken – Funkadapter gratis im Osternest

Schwäbisch Gmünd, 5. April 2023 – Die Nubert X-Connect-Funktechnologie ist bereits in allen aktuellen Subwoofer-Modellen serienmäßig eingebaut. In einer Frühjahrsaktion ab dem 6. April um 10:00 Uhr legt Nubert zu jedem gekauften Subwoofer einen nuConnect trX gratis ins musikalische Osternest. Dieser Transceiver bindet auch ältere Produkte von Nubert sowie Komponenten anderer Hersteller in das hochauflösende Audio-Netzwerk X-Connect ein, zum Beispiel Verstärker oder AV-Receiver.

Sender und Empfänger

Das Gerät im Kartendeck-Format arbeitet wahlweise als Sender oder Empfänger und überträgt per Funk ein Stereosignal an oder von anderen mit X-Connect verbundenen Geräten. So lassen sich auch bereits vorhandene Setups schnell in die kabellose Gegenwart nachrüsten. Per Nubert X-Connect können dann beispielsweise Subwoofer und Surround-Lautsprecher ganz einfach drahtlos verbunden werden. Die perfekte Gelegenheit, um Frühjahrsputz zu machen und den Kabelsalat loszuwerden! Eine weitere mögliche Anwendung ist der Aufbau einer Funkstrecke zwischen zwei nuConnect trX, einer als Sender konfiguriert, der andere als Empfänger. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise der Ton des Fernsehers an einen Lautsprecher auf dem Balkon übertragen, um auch draußen keinen Moment des Lieblingssports oder der Ostermesse zu verpassen.

nuSub XW-800 slim: Das versteckte Osterei unter den Subwoofern

Dank X-Connect können die nuSub Woofer kabellos und damit besonders flexibel im Raum aufgestellt werden. Passend zur österlichen Eiersuche lässt sich der nuSub XW-800 slim besonders gut verstecken: Mit einer Höhe von nur 14 Zentimetern ist der flachste Nubert Subwoofer prädestiniert dafür, direkt unter dem heimischen Sofa zu verschwinden. Dabei bleibt der nuSub XW-800 slim trotz seiner unauffälligen Optik stets präsent – dafür sorgt der druckvolle Tiefton des exakt abgestimmten 8″-Treibers.

Die Frühjahrsaktion startet am 6. April 2023 um 10:00 Uhr und läuft gut einen Monat. Wie üblich sind die Aktionsangebote sowohl im Online-Shop unter www.nubert.de, via Hotline unter 07171 8712-0 und im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

