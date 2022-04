Nützlicher Service für Verbraucher:innen in Zeiten steigender Benzinpreise

Das Telefonbuch bietet aktuellen Benzinpreisvergleich per App, mobil oder PC

Die Benzinpreise an deutschen Tankstellen steigen immer weiter und befinden sich derzeit auf einem Allzeithoch. Dabei gibt es starke Schwankungen zwischen den lokalen Tankstellen – je nach Treibstoff-Art zwischen 5 und 50 Cent. Einfach zur nächsten Tankstelle zu fahren und zu tanken, könnte also für eine unverhältnismäßig hohe Rechnung sorgen. Hilfestellung bietet das Feature Benzinpreisvergleich von „Das Telefonbuch“ mit praktischer Benzinpreissuche in Echtzeitlage – per App, mobil oder Desktop-PC unter dastelefonbuch.de/Benzinpreise.

Aktuelle Benzinpreise umliegender Tankstellen bequem herausfinden und Geld sparen

Im Benzinpreisvergleich von Das Telefonbuch können sowohl der aktuelle Standort als auch die benötigte Sprit-Sorte eingestellt werden. Die Trefferliste liefert anschließend alle Tankstellen in der Umgebung mit genauen Adressen und minütlich aktualisierten Kraftstoffpreisen – von Benzin (E5 oder E10) oder Diesel bis zu Super Plus oder sogar Biodiesel, Autogas und Erdgas. Nutzer:innen des Preisvergleichs können so nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch bares Geld sparen.

„Mit unserem Benzinpreisvergleich, der vor allem über unsere App einfach und schnell vorgenommen ist, lässt sich die günstigste Tankstelle in der Umgebung ganz einfach finden – mit immensem Sparpotenzial“, so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Telefonbuch-Servicegesellschaft: „Die eingesparten Geldbeträge können sich dabei gerade in der aktuellen Zeit zu einer bemerkenswerten Summe addieren!“

Weitere Informationen unter: www.dastelefonbuch.de/Benzinpreise

-Das Telefonbuch-App für Apple iOS

-Das Telefonbuch-App für Android

-Das Telefonbuch-App in der Huawei App-Gallery

Über Das Telefonbuch

Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 38 Verlagen Das Telefonbuch gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 861 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist Das Telefonbuch auch als sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und kann mit „Alexa, aktiviere Das Telefonbuch“ gestartet werden. Die Wort-Bild-Marke Das Telefonbuch ist im Markenregister für die DasTelefonbuch Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch der markante rote Winkel genießt Markenschutz und trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert bei.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.849 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2021

