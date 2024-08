NUR DIE x Kilian Kerner: NUR DIE geht erstmalig Designer-Kooperation mit dem deutschen Mode-Designer Kilian Kerner ein

NUR DIE, die führende Marke für Legwear in Deutschland*, launcht im Oktober 2024 eine Selected By Kilian Kerner Edition mit ihrer Loungewear „RELAX & GO“

Mit dem Launch von drei limitierten Designer-Styles geht die Traditionsmarke NUR DIE, die seit mehr als 60 Jahren für hochwertige Qualität steht, neue Wege und erhält ein Fashion-Upgrade. Durch die Zusammenarbeit mit dem renommierten Modedesigner Kilian Kerner aus Berlin bringt NUR DIE frischen Wind in die Kollektion. Mit seinen charakteristischen Designs hat Kilian Kerner bereits Stars wie Jennifer Lopez, Gwen Stefani und Heidi Klum begeistert. Als Gastjuror von „Germany“s Next Topmodel“ ist Kilian Kerner nicht nur in der Modewelt ein bekanntes Gesicht.

Der Launch der Designer-Kooperation geht einher mit dem geplanten Rebranding der Marke. 2024 erhält NUR DIE ein Refresh, dass sich sowohl in der Markenkommunikation als auch bei den Brand-Building Maßnahmen widerspiegelt. 2024 steht ganz im Zeichen von neuen Wegen und Looks: „Wir haben unsere Markenidentität überarbeitet, die NUR DIE mit modernem Zeitgeist und einer zukunftsorientierten Haltung neue Strahlkraft einhaucht. Wir möchten mit NUR DIE alle Generationen begeistern – dabei stehen die Wünsche und Bedürfnisse unserer KundInnen im Mittelpunkt. Die Design-Kooperation mit Kilian Kerner ist für uns ein Perfect Match, dass haben beide Seiten schon beim ersten Treffen gemerkt – authentisch, unkompliziert und freundschaftlich – genau wie NUR DIE“, sagt Marketing Director Gabriela Froehlich-Pulm.

Die Selected By Kilian Kerner Kollektion soll die Fashion-Kompetenz von NUR DIE im Bereich Loungewear stärken. Der Bereich „RELAX & GO“ steht für komfortable Styles für drinnen und draußen, die sich easy stylen lassen. Egal ob Couch oder Cafe, Balkon oder Bahnhof, Konferenzraum oder Kinderzimmer.

Die Kampagnenbilder der Designkooperation sprechen für sich: zeitlose Must-haves, die sich perfekt in unseren Alltag integrieren. Die Selected by Kilian Kerner Kollektion „Leicht & Warm“ steht für elegante Thermo Loungewear, die zwei Oberteile aus Cashmere und Micromodal , als Round-Neck und Rollkragen jeweils in den Farben Sand und Schwarz umfasst und mit einer passenden veganen Lederleggings in Taupe und Oliv ergänzt wird. „Die Kollektionsteile überzeugen mit ihrer zeitlosen Eleganz und sind super angenehm zu tragen- wie eine zweite Haut“, so Mode-Designer Kilian Kerner.

Auch das Verpackungsdesign steht ganz im Zeichen der Designer-Koop: Die NUR DIE Selected by Kilian Kerner Kollektionsteile werden in hochwertigen Stoffbeuteln erhältlich sein, die von KundInnen im Alltag und auf Reisen weiterverwendet werden können.

Oberteile: Größe S-XL // Preis 39,99EUR

Leggings: Größe: XS-L // Preis 24,99 EUR

Erhältlich sind die Selected by Kilian Kerner Kollektionsteile ab Anfang Oktober 2024 nur online auf nurdie.de

*Quelle: Gfk Einzelhandelsdaten YE 2022

Für mehr Informationen und Bildmaterial:

hej mates GmbH

E-Mail: toni@hej-mates.com

Telefon: +49-173-9436807

NUR DIE ist eine der in Deutschland bekanntesten und am häufigsten gekauften Marken für Strumpfhosen, und das nicht ohne Grund: seit mehr als einem halben Jahrhundert überzeugen NUR DIE Produkte mit hoher Qualität, einem super Preis-Leistungs-Verhältnis, immer wieder neuen innovativen Materialien und Schnitten und in den letzten Jahren auch immer mehr durch das große Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. So wird zum Beispiel ein großer Teil unserer Produkte in unternehmenseigenen, streng kontrollierten Werken hergestellt, und wir stellen immer mehr Verpackungen auf plastikfrei um.

Kontakt

hej mates GmbH

Antonia Hanke

Leverkusenstraße 54

22761 Hamburg

0173-9436807



https://nurdie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.