Nur wer sichtbar ist wird auch gefunden

Warum Sichtbarkeit so viel mehr bedeutet

Beim internationalen Speaker Slam, der am 25. April 2024 in Mastershausen stattfand, hat Kristina Venables einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Stuttgart, Wiesbaden und München stellten sich vergangene Woche 140 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dem 17. Redewettstreit.

So präsentierte die 37-Jährige aus Inzell ihre Expertise in 240 Sekunden auf der Bühne. Neben dem großen Publikum vor Ort, haben sich Zuschauer aus aller Welt den Speaker Slam per Livestream angesehen.

Die Herausforderung: Das Publikum in dieser kurzen Zeit mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag zeitlich herunterzubrechen und alles zu sagen, was wichtig ist, und sich noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Das von Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die bunt und abwechslungsreich sind, wie das Leben.

Die Mutter von 3 Kindern hat es geschafft. Sie hat ihre Geschichte erzählt: Was es bedeutet, selbstständig zu sein, welche Hürden einen begleiten und wie man es schafft, dranzubleiben. Sie stand mit voller Überzeugung auf der Bühne und sprach von ihrer eigenen Geschichte, wo sie mit ihrer Selbstständigkeit fast gescheitert wäre. Aber mit Hilfe von Mentoren an ihrer Seite hat sie die anfänglichen Schwierigkeiten gemeistert.

Venables inspirierender Vortrag beeindruckte nicht nur das Publikum, von ihren Mitbewerbern erhielt ebenfalls sie lobende Worte. Ihre Botschaft sei nicht nur ein bedeutsamer Impuls für alle Teilnehmer, sondern für alle Solo-Selbstständige: „Wer nicht sichtbar ist, wird auch nicht gefunden“. Zum Schluss hielt sie stolz den gewonnenen Excellence Award in ihren Händen.

Die nächsten Schritte werden schon vorbereitet! So plant sie gerade Online-Kurse, Mentoring Programme und einen Podcast. Ihr Ziel sei es, das Potential ihrer Kunden zu erkennen, damit diese in ihrer Selbstständigkeit erfolgreich sind.

Kristina Venables unterstützt Selbstständige und Unternehmen nicht nur in ihrer Online Präsenz, sondern begleitet auch auf dem Weg in die Sichtbarkeit. Die Themen Social Media, Klarheit und Erfolg sind in der heutigen Zeit wichtige Begleiter, um am Ende seine Selbstständigkeit nicht an den Nagel zu hängen.

Bildquelle: Justin Bockey