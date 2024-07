Nutze das Erfolgsgesetz und Glücksgesetz der Vorbereitung

Der erfahrene Berater und Coach Daniel Görs über gezielte Vorbereitung als Schlüssel zu mehr Glück und Erfolg

Das Erfolgs- und Glücksgesetz der Vorbereitung besagt, dass eine gründliche und systematische Vorbereitung auf bevorstehende Aufgaben, Herausforderungen oder Ziele zu mehr Erfolg und Glück führen kann.

„Erfolgreiche und glückliche Menschen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sich mehr Zeit für die Vorbereitung nehmen als der Durchschnitt“, weiß der erfahrene Berater und Coach Daniel Görs. Weniger erfolgreiche und glückliche Menschen versuchen hingegen oft zu „bluffen“ oder zu „improvisieren“. Sie versuchen, mit einem Minimum an Vorbereitungszeit „irgendwie durchzukommen“. Viele propagieren oder suchen „Abkürzungen“, neudeutsch „Hacks“. Aber dabei ignorieren sie, dass den anderen sofort klar wird, wie viel Vorbereitungsarbeit sie tatsächlich geleistet haben – oder eben nicht.

Man sollte sich also gut vorbereiten und bestmöglich bereit sein, wenn die Chance kommt. „Alle großen / erfolgreichen / glücklichen Menschen haben erkannt, dass eine gründliche Vorbereitung der Schlüssel zu einer glücklichen und erfolgreichen Zukunft sind“, betont Diplom-Sozialwirt Daniel Görs in seinem Blog (https://danielgoers.de).

Merksätze des Erfolgsgesetzes und Glücksgesetzes der Vorbereitung

Der erste Merksatz des Erfolgs- und Glücksgesetzes der Vorbereitung lautet:

„Mache deine Hausaufgaben; sonst wirst du unweigerlich über die Details stolpern.“

Denn große Erfolge werden oft dadurch vereitelt, dass Details übersehen wurden. Eine kleine Ungenauigkeit kann große Projekte zu Fall bringen. Es gibt nunmal nichts, was unwichtig ist.

Der zweite Merksatz des Erfolgs- und Glücksgesetzes der Vorbereitung lautet:

„Handeln ohne zu denken ist die Ursache jedes Fehlers.“ (Peter Drucker).

Aktiv zu werden, ohne die Details und ihre möglichen Folgen durchzudenken (= blinder Aktionismus), ist wohl die Ursache für die meisten Fehler im Leben. Im Umkehrschluss muss natürlich ebenso gelten: Bewusstes Handeln, dem genaues Nachdenken und gründliche Planung vorausgehen, ist die Ursache praktisch aller Erfolge.

Praktische Beispiele für das Erfolgs- und Glücksgesetz der Vorbereitung sind:

Beruflicher Erfolg: Ein Bewerber, der sich intensiv auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet hat, indem er das Unternehmen recherchiert, typische Interviewfragen vorbereitet und seine Stärken betont, hat eine höhere Chance, den Job zu bekommen.

Akademischer Erfolg: Ein Student, der sich regelmäßig auf Prüfungen vorbereitet, indem er den Stoff rechtzeitig durcharbeitet, Zusammenfassungen erstellt und Übungsaufgaben löst, erzielt in der Regel bessere Noten.

Sportliche Leistung: Ein Athlet, der sich durch gezieltes Training, physische Vorbereitung und mentales Coaching auf einen Wettkampf vorbereitet, hat größere Erfolgsaussichten und kann sein Potenzial besser ausschöpfen.

Persönliche Zufriedenheit: Eine Person, die sich darauf vorbereitet, ein neues Hobby oder eine neue Fertigkeit zu erlernen, indem sie Ressourcen recherchiert, einen Plan erstellt und sich auf Herausforderungen vorbereitet, erlebt ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit, wenn sie ihre Ziele erreicht.

Beziehungserfolg: Ein Paar, das sich vor der Ehe intensiv auf eine gemeinsame Zukunft vorbereitet, indem es über Werte, Ziele und Erwartungen spricht, Beziehungsfähigkeiten trainiert und Konfliktlösungsstrategien entwickelt, hat eine stabilere Grundlage für eine glückliche und erfüllende Partnerschaft.

„In all diesen Beispielen zeigt sich, dass eine sorgfältige Vorbereitung die Chancen auf Erfolg erhöht, Ängste und Unsicherheiten reduziert und ein Gefühl der Kontrolle und Zuversicht vermittelt, was wiederum zu einem größeren Maß an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück führt“, so Berater und Blogger Daniel Görs.

Bedenke aber, dass unvorhergesehene Ereignisse oder externe Faktoren die Wirksamkeit der Vorbereitung beeinträchtigen können. Darüber hinaus darf die Betonung der Vorbereitung nicht zu einer übermäßigen Fokussierung auf Kontrolle und Perfektionismus führen, was zu Stress und Angst führen könnte. Insgesamt sollte eine ausgewogenere Perspektive, die die Bedeutung von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Resilienz neben der Vorbereitung hervorhebt, zu einem nuancierteren Verständnis und maximalen Erfolg und Glück führen.

Das Erfolgs- und Glücksgesetz der Vorbereitung (siehe https://danielgoers.de/das-erfolgsgesetz-und-gluecksgesetz-der-vorbereitung/) bedeutet NICHT, dass man automatisch glücklich und erfolgreich ist, wenn man gründlich im Voraus plant. Aber es bedeutet, dass man fast unweigerlich scheitert, wenn man es nicht tut!

Denke an Murphys Gesetz: „Was schief laufen kann, wird auch auf jeden Fall schief laufen. Von allen möglichen Dingen, die schief laufen können, wird das Schlimmste zum ärgsten Zeitpunkt passieren und die größtmögliche Geldsumme kosten.“ Halte daher nie etwas Wichtiges für selbstverständlich! Wenn es wichtig genug ist, eine Rolle für dich zu spielen, ist es auch wichtig genug, um wieder und immer wieder überprüft zu werden.

So kann du das Erfolgs- und Glücksgesetz der Vorbereitung in deinem Alltag anwenden:

Gehe in Gedanken deine wichtigsten Verantwortungsgebiete und Aufgaben durch. Denke dabei (hand)schriftlich. Schreibe dir deine Aufgaben in allen Einzelheiten auf und gehe deine Notizen sorgfältig durch.

Hole dir unbedingt die Meinung von anderen ein, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst oder eine Zusage gibts (Commitment). Prüfe, wer schon in ähnlichen Situationen war und was du von dieser Person / diesen Personen lernen kannst.

Besorge dir immer Fakten. Fakten lügen nicht. Prüfe die Fakten immer und immer wieder. Dein Denken und deine Entscheidungen sind nur so gut wie die Informationen, die ihnen zugrunde liegen.

Denke beim Erfolgs- und Glücksgesetz der Vorbereitung immer an das bekannte Zitat „Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden lang die Axt schleifen.“ Dieses Abraham Lincoln zugeschriebene Zitat zeigt in beeindruckender Knappheit, was gute Vorbereitung bedeuten kann. Die mühevolle Arbeit, der ganze Fleiss ist nutzlos, wenn wir mit schlechtem Werkzeug arbeiten. Deshalb muss die Vorbereitung immer zielgerichtet und im Rahmen unserer Möglichkeiten erfolgen, um Glück und maximalen Erfolg zu erreichen.

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ermöglicht es mit seinem Consulting und Coaching, Personen und Unternehmen erfolgreicher und glücklicher zu machen.

Daniel Görs ist Berater, Coach und Manager sowie 50plus, Vater und Ehemann. „Ich habe im letzten halben Jahrhundert viele Erfahrungen gemacht, Einiges erlebt, viel gelesen und gelernt. Das gebe ich nun über diverse Kanäle weiter. Da ich beruflich mein Geld mit der Konzeption, Erstellung, Optimierung und Verbreitung von Content jeder Art verdiene, liegt es nahe, dass ich auch einen persönlichen Blog sowie unterschiedliche Social Media Accounts pflege. Seid dabei, wenn ich über das Leben schreibe und wie man die eine oder andere Abkürzung oder Schnellstraße (neudeutsch „Hacks“) nutzen kann.“

Daniel Görs setzt auf die „ewigen“ Glücks- und Erfolgsgesetze plus aktuelle „Lifehacks“ und „Businesshacks“. Auf dieser Kombination beruht sein Beratungsangebot- und Coachingansatz.

