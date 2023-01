Nutzen Sie 20 % Frühbucherrabatt für kurze Zeit bis 28.02.2023 für Ihre berufliche Zukunft als Berufsbetreuer.

Frühlingserwachen in der HELP Akademie!

Nutzen Sie 20 % Frühbucherrabatt (nur 4.620,00 EUR /für 11 Module) jetzt für kurze Zeit bis 28.02.2023 für Ihre berufliche Zukunft als Berufsbetreuer.

Reservieren Sie zeitnah einen Platz im ersten Sachkundelehrgang nach dem neuen Betreuungsrecht.

Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze wird dieser erste Lehrgang sehr schnell ausgebucht sein, da viele Übergangsbetreuer ab 2020 einzelne Module daraus in Absprache mit ihren Betreuungsstellen besuchen müssen.

Die Aufgabenbereiche der rechtlichen Betreuer*innen:

Eine rechtliche Betreuung wird immer für einzelne oder mehrere Aufgabenbereiche festgelegt, die aus unterschiedlichen Themenfeldern stammen können. Nur in den festgelegten Aufgabenbereichen dürfen Sie als Betreuer Ihre Klienten auch vertreten, in anderen Bereichen sollen Sie Ihre Klienten bei Bedarf beraten und unterstützen. Von der Vertretungsmacht soll nur Gebrauch gemacht werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Maßgeblich sind immer der Wille, die Wünsche und die Präferenzen der Klienten.

Dies sind einige Beispiele für Aufgabenbereiche aus unterschiedlichen Themenfeldern:

Gesundheit

-ärztliche Behandlung sicherstellen

-Pflegedienste beauftragen

-Rehabilitationsmaßnahmen einleiten

-für ausreichenden Schutz durch eine Krankenversicherung sorgen

-in bestimmten Fällen (bei Einwilligungsunfähigkeit) müssen ggf. auch stellvertretende Entscheidungen über medizinische Behandlungen getroffen werden

Vermögen

-Renten, Sozialhilfe oder Einkünfte geltend machen

-Unterhaltspflichten prüfen

-Schuldenregulierung einleiten

-Erbangelegenheiten regeln

-Vermögen und Finanzen verwalten

Heime

-Verträge prüfen und abschließen

-Interessen gegenüber der Einrichtung vertreten

Wohnen

-Wohnraum erhalten

-Mietverträge prüfen

-Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen

Behörden

-Unterstützung im Umgang mit Behörden

-Beratung bei Anträgen

-Ermittlung und Durchsetzung von Ansprüchen durchsetzen

Dies ist keine abschließende Aufzählung, es gibt viele andere Aufgabenbereiche, die vom Betreuungsrichter individuell festgelegt werden können.

Starten Sie jetzt in Ihren neuen Beruf und lernen Sie mit unseren erstklassigen Dozenten. Sie erhalten den Sachkundenachweis in 11 Modulen und Ihre Zukunft als Berufsbetreuer kann beginnen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung T: 089-21545920 und nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

