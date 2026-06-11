OAKHOUSE präsentiert auf der Dokomi 2026 in Düsseldorf Co-living-Angebote und Botschafterprogramm für Japan

OAKHOUSE stellte auf der Dokomi 2026 in Düsseldorf Wohnlösungen für internationale Bewohner in Japan vor und rückte das BYYL-Programm in den Fokus.

OAKHOUSE war als Aussteller auf der Dokomi 2026 vertreten, einem der größten japanischen Kulturevents in Europa, das im Mai in Düsseldorf stattfand. Die Dokomi bringt Fans von Anime, Manga, Videospielen und weiteren Bereichen der japanischen Kultur aus aller Welt zusammen.

Am Messestand wurden Co-living- und Mietwohnungsangebote für Menschen aus dem Ausland vorgestellt. Darüber hinaus konnten sich Besuchende für die OAK membership registrieren und sich über das Botschafterprogramm informieren, das es ausgewählten Bewohnern ermöglicht, ihre Alltagserfahrungen in Japan über soziale Medien zu teilen. Das Angebot stieß bei zahlreichen Besuchenden mit Interesse an einem Leben in Japan und internationalem Austausch auf große Resonanz.

Wohnunterstützung für internationale Bewohner und internationales Botschafterprogramm

Die Wohnungssuche in Japan stellt Menschen aus dem Ausland häufig vor große Herausforderungen: Sprachbarrieren, hohe Anfangskosten und komplexe Vertragsverfahren erschweren den Einstieg. Möblierte Unterkünfte, die unmittelbar nach der Ankunft bezogen werden können, sowie der Verzicht auf einen Bürgen bieten internationalen Zuzüglern eine erhebliche Erleichterung.

OAKHOUSE unterstützt seit der Gründung im Jahr 1992 internationale Bewohner in Japan durch Co-living- und Mietangebote. Im Mai 2026 präsentierte sich das Unternehmen auf der Dokomi 2026 in Düsseldorf und informierte ein kulturinteressiertes Publikum über Wohnmöglichkeiten und das Co-living-Konzept in Japan.

Das Botschafterprogramm „Best Year of Your Life“ (BYYL) wählt unter den Bewerbern Influencer und engagierte Bewohner aus, die ihre Erfahrungen bei OAKHOUSE und das Leben in Japan über ihre eigenen Social-Media-Kanäle teilen. So erhalten potenzielle Interessenten aus dem Ausland authentische Einblicke in den Alltag in Japan. Die Teilnahme an der Dokomi führte zu neuen Bewerbungen für das Programm und schuf Kontaktpunkte mit einer interessierten Zielgruppe.

OAKHOUSE wird auch künftig durch Auftritte auf internationalen Veranstaltungen und globale Kommunikationsmaßnahmen die Wohnungssuche für Menschen aus dem Ausland in Japan unterstützen und den Aufbau multikultureller Wohngemeinschaften vorantreiben.

Stimme einer Botschafterin: Maria aus Spanien, Botschafterin mit 270.000 Social-Media-Followern

Kommentar:

„Die Tätigkeit als BYYL-Botschafterin hat das Working-Holiday-Erlebnis in Japan zu einer ganz besonderen und bereichernden Erfahrung gemacht. Durch das Gemeinschaftsleben und den kulturellen Austausch bei OAKHOUSE sind zahlreiche wertvolle Verbindungen zu anderen Menschen entstanden.“ „OAKHOUSE bietet nicht nur komfortablen Wohnraum, sondern auch einen Ort, an dem durch Begegnungen und kulturellen Austausch neue Verbindungen geknüpft werden können.“

Keine Kaution, keine Maklergebühren – Einzug ab einem Monat möglich

Die Co-living-Häuser von OAKHOUSE befinden sich überwiegend in größeren Gebäuden mit mehr als 80 Bewohnern. Jeder Bewohner verfügt über ein eigenes Schlafzimmer. Gemeinschaftlich nutzbare Einrichtungen wie großzügige Küchen, Wohnbereiche, Fitnessräume, Badebereiche im japanischen Stil, Kinoräume mit 100-Zoll-Bildschirmen sowie Coworking-Spaces stehen kostenfrei zur Verfügung. Das Herzstück des Co-living-Konzepts von OAKHOUSE ist jedoch die lebendige Gemeinschaft: Auch wer nach der Ankunft in Japan noch wenige Kontakte hat, findet sich in einem internationalen Umfeld mit Bewohnern aus über 100 Ländern wieder. Regelmäßig organisierte Partys und Veranstaltungen, die auf gemeinsame Interessen und Hobbys ausgerichtet sind, fördern den Austausch.

Das Wohnangebot von OAKHOUSE ist besonders bei Studierenden beliebt, da bereits ab einem Monat eingezogen werden kann – passend zur jeweiligen Studiendauer. Der Verzicht auf Kaution und Maklergebühren hält die Anfangskosten niedrig.

Kontakt

Wohnungssuche: https://www.oakhouse.jp/

Über OAKHOUSE

OAKHOUSE bietet seit über 30 Jahren Wohnlösungen für Menschen aus dem Ausland in Japan an. Das Angebot umfasst: keine Kaution, kein Schlüsselgeld, keinen Bürgen, keine Verlängerungsgebühren, vollständig möblierte Zimmer, Mietverträge ab einem Monat sowie Kreditkartenzahlung. Die Kommunikation von der Anfrage bis zum Vertragsabschluss ist auf Englisch möglich. OAKHOUSE ist im Großraum Tokio sowie in Kyoto und Osaka tätig – Regionen mit besonders hoher Nachfrage nach Langzeitunterkünften für Menschen aus dem Ausland. Das Unternehmen ist bekannt für sein gemeinschaftsorientiertes Wohnkonzept und organisiert jährlich über 300 Partys und Veranstaltungen. Das Co-living-Erlebnis in einem multinationalen Umfeld ist fester Bestandteil des Alltags. Das Unternehmensmotto lautet: „Wohnen genießen“.

Oakhouse Co., Ltd. is a Tokyo-based real estate and property management company established in 1998.

Kontakt

Oakhouse Co., Ltd.

Nayun Choi

Kamiikebukuro, Toshima-ku (Toyota Building 3) 1-9-8

170 Tokyo

+81 80-2194-0851



https://www.oakhouse.jp/

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