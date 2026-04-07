Oberarztstelle Psychiatrie: Klinikum am Weissenhof

Sie geben jeden Tag Ihr Bestes für Ihre Patient*innen. Damit dies auch weiterhin möglich bleibt, ist es wichtig, dass Sie selbst gesund und leistungsfähig bleiben. Dafür benötigen Sie ein Umfeld, das beides ermöglicht: Ihre fachliche Weiterentwicklung und eine gesunde Work-Life-Balance.

Im Klinikum am Weissenhof finden Sie genau das: eine spannende Oberarztstelle in der Psychiatrie – und einen Arbeitgeber, der Ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Alle Informationen über uns als Arbeitgeber finden Sie online unter www.mein-weissenhof.de Das Wichtigste erläutern wir Ihnen im Folgenden.

Wer wir sind

Als modernes Fachkrankenhaus für Psychiatrie bieten wir hochspezialisierte Versorgung an mehreren Standorten: Weinsberg, Brackenheim, Künzelsau, Ludwigsburg, Winnenden, Schwäbisch Hall und Heilbronn.

Unser engagiertes Team aus rund 1.850 Mitarbeitenden betreut jährlich etwa 17.000 Patient*innen, sowohl stationär, teilstationär als auch ambulant. Wir verbinden fachliche Exzellenz mit einem empathischen, menschlichen Ansatz und legen Wert auf eine Zusammenarbeit, die von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

Was uns antreibt

Unser Handeln orientiert sich an drei zentralen Säulen: Mitarbeiterzufriedenheit, Nachhaltigkeit sowie Fort- und Weiterbildung. Wir setzen auf offene Kommunikation und individuell an die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden angepasste Strukturen, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.

Mit unserem Umwelthandbuch „Grüner Kompass“ gestalten wir einen ressourcenschonenden Klinikalltag, der Verantwortung für Mensch und Umwelt vereint.Wir investieren kontinuierlich in die fachliche und persönliche Entwicklung unseres Teams, damit Sie immer auf dem neuesten fachlichen Stand bleiben und sich weiter entfalten können.

Unsere Auszeichnungen

Unsere Arbeit und unsere Werte werden regelmäßig ausgezeichnet: Wir sind mehrfach nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert, wurden wiederholt als „Great Place to Work“ ausgezeichnet, sind seit 2019 nach audit berufundfamilie zertifiziert und seit 2020 Mitglied im Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta. Diese Anerkennung spiegelt wider, wie wir arbeiten und wofür wir stehen.

Ihre neue Rolle als Oberärztin / Oberarzt in der Psychiatrie

Bei uns erwartet Sie mehr als ein Job: Sie finden ein Umfeld vor, in dem Sie sich fachlich entfalten, persönlich weiterentwickeln und gleichzeitig wohlfühlen können. Flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine ausgewogene Work-Life-Balance, während Sie eine attraktive Vergütung und zusätzliche Leistungen erhalten.

Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team, das Hand in Hand zusammenarbeitet, und profitieren von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, das Ihr Wohlbefinden unterstützt. Flache Hierarchien und ein respektvolles Miteinander sorgen dafür, dass Sie in Ihrer Arbeit wirklich gesehen werden.

Jetzt den nächsten Schritt gehen

Möchten Sie Ihre Karriere aktiv gestalten und eine Position übernehmen, in der Sie sowohl fachlich als auch persönlich wachsen können? Dann bewerben Sie sich auf eine unserer offenen Oberarztstellen in der Psychiatrie oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Unternehmenskommunikation

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0



http://www.klinikum-weissenhof.de

Pressekontakt

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

06231-7244



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