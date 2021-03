OBERARZTSTELLE PSYCHIATRIE – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Sie sind Oberärzt*in Psychiatrie und suchen nach neuen Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung? Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de haben wir alle Informationen über uns und Ihre künftige Oberarztstelle Psychiatrie zusammengestellt.

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind einer der attraktivsten Arbeitgeber des Fachbereichs. In einem Umfeld, das sich – und Sie – kontinuierlich weiterentwickelt, bieten wir Ihnen hervorragende Karrierechancen und großartige Zukunftsperspektiven.

Wir sind ein hochprofessionelles Fachkrankenhaus mit differenziertem und flächendeckendem Versorgungssystem und standardisiertem Entlassmanagement (nach § 39 SGB V). In dieser Funktion betreuen wir psychisch kranke Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder aus der Region Heilbronn-Franken stationär, teilstationär und ambulant. An unseren sieben Standorten in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Winnenden, Künzelsau, Brackenheim und Ludwigsburg beschäftigen wir rund 1500 Mitarbeiter*innen. Zusätzlich zum regulären Klinikbetrieb führen wir vielfältige Fort- und Weiterbildungen durch.

Unsere Mission ist es, unsere Patient*innen so gut wie möglich auf ihrem Genesungsweg zu unterstützen. Neben Qualität und Transparenz (wiederholt nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert) setzen wir vor allem auf das Wohlergehen unserer Belegschaft (mehrfach als “Great Place to Work” ausgezeichnet), insbesondere im Bereich Work-Life-Balance (mit dem Zertifikat “auditberufundfamilie 2019” prämiert) sowie ein verantwortungsvolles Handeln in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales (zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020 beigetreten).

Nach abgeschlossener Weiterbildung können Ärzt*innen bei uns sowohl im ambulanten als auch im teilstationären und stationären Bereich eingesetzt werden. So haben Sie etwa die Möglichkeit, ähnlich wie ein niedergelassener Arzt zu arbeiten, ohne gleichzeitig das Risiko einer Selbstständigkeit zu tragen, oder in Forschung und Lehre tätig zu werden. Auf Wunsch besteht die Option zur Nebentätigkeit, etwa als Lehrperson an unserer Krankenpflegeschule oder Verfasser*in von sozial-, zivil- und strafrechtlichen Gutachten.

Außerdem erwarten Sie bei uns hervorragende Arbeitsbedingungen, etwa durch überdurchschnittliche Bezahlung, flache Hierarchien, fachliche Gestaltungs- und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten sowie – nicht zuletzt – eine kollegiale, wertschätzende Arbeitsatmosphäre.

Wir sichern Ihr Wissen und Knowhow, beispielsweise durch interne und externe Weiterbildungen, und bieten Ihnen das besondere Etwas:

unser Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem, alternierende Telearbeit, flexible Gleitzeitmöglichkeiten und Überstundenausgleich, Führungskräftetrainings, zusätzliche Altersvorsorge, die Möglichkeit der Betreuung Ihrer Kinder in unserer eigenen Kita und diverse zusätzliche Leistungen (wie unser Jobticket) sind nur einige Beispiele dafür, wie wir unseren Mitarbeiter*innen die Arbeit im Klinikum am Weissenhof so angenehm wie möglich gestalten.

Sie interessieren sich für spannende Aufgaben und neue berufliche Herausforderungen im Rahmen einer Oberarztstelle Psychiatrie in unserem Klinikum?

Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer aktuellen Stellenangebote bzw. (falls für Sie das Passende nicht dabei ist) gerne auch initiativ.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

