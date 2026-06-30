Oberlahn.de: Erfolgreiches erstes Jahr unter neuer Leitung

120.000 Besucher / Mehr als eine Million Seitenaufrufe / Umfassendes Veranstaltungsportal für die Region

Weilburg. Juni 2026 – Ein Jahr nach der Übernahme des Regionalportals Oberlahn.de durch die Eckpunkte Kommunikation GmbH fällt die Bilanz durchweg positiv aus. Mit über 120.000 Besuchern und mehr als einer Million Seitenaufrufen innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat sich das Portal als wichtige Informationsplattform für die Oberlahn-Region etabliert.

Besonders erfolgreich entwickelt hat sich der Veranstaltungskalender. Inzwischen werden mehr als 85 Prozent aller Veranstaltungen in der Region auf Oberlahn.de veröffentlicht. Damit bietet das Portal Vereinen, Kommunen, Veranstaltern und Besuchern einen umfassenden Überblick über das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben in und um die Region.

„Ziel war es von Anfang an, Oberlahn.de zu einer zentralen Anlaufstelle für regionale Informationen auszubauen. Die hohe Reichweite und die starke Resonanz zeigen, dass dieses Konzept angenommen wird“, erklärt Wolfgang Eck, Geschäftsführer der Eckpunkte Kommunikation GmbH.

Teil von Oberlahn.de werden

„Wir sind auch ein Mitmach-Portal“, sagt Herausgeber und Betreiber Wolfgang Eck. Alle Menschen können Beiträge schreiben, die nach einer Prüfung durch die Redaktion freigeschaltet werden können.

Neben aktuellen Nachrichten, Veranstaltungsankündigungen und Reportagen lebt das Portal vor allem von authentischen Bildern aus der Region. Deshalb sucht Oberlahn.de weitere engagierte Fotoreporterinnen und Fotoreporter, die Freude daran haben, Veranstaltungen, Feste, Sportereignisse oder besondere Momente fotografisch zu begleiten. Interessierte können sich jederzeit online registrieren.

Auch für Unternehmen bietet das Portal attraktive Möglichkeiten. Mit preisgünstigen Werbeformaten können regionale Betriebe ihre Produkte und Dienstleistungen gezielt einem interessierten Publikum präsentieren und gleichzeitig die Sichtbarkeit in der Region erhöhen.

Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut , um weitere Inhalte aus der Region bereitzustellen und oberlahn.de als Portal weiter zu stärken.

Eckpunkte Kommunikation wurde 2008 gegründet und ist eine auf Medienmanagement und Corporate Publishing spezialisierte Kommunikationsberatung sowie PR- und Marketingagentur. Der Gründer hat viele Jahre Erfahrung als Pressesprecher, Entwickler, Herausgeber und Chefredakteur von Mitarbeiter- und Kundenpublikationen für Firmen- und Privatkunden.

Kontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

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06471-507-3440



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