Obermeier Capital: Capital Introducer in München

Unabhängiger Tippgeber stellt Erstkontakte zwischen Immobilien-Projektentwicklern, Family Offices und qualifizierten Investoren im DACH-Raum her

Obermeier Capital: Münchner Capital Introducer tritt nach fünf Jahren Marktaktivität mit öffentlichem Markenauftritt an.

Seit 2020 als unabhängiger Tippgeber im Immobilienkapitalmarkt tätig – Fokus auf Projektentwickler, Bauträger, Aufteiler sowie Family Offices, institutionelle Investoren und qualifizierte Privatinvestoren im DACH-Raum

München, 20.04.2026 – Obermeier Capital, eine in München ansässige Gesellschaft, die seit 2020 als unabhängiger Capital Introducer im deutschen Immobilienkapitalmarkt tätig ist, tritt ab sofort mit einem öffentlichen Markenauftritt an. Das Unternehmen agiert als Tippgeber zwischen Immobilien-Projektentwicklern, Bauträgern und Aufteilern auf der einen sowie Family Offices, institutionellen Investoren und qualifizierten Privatinvestoren auf der anderen Seite. Schwerpunktregion ist der DACH-Raum mit internationaler Ausrichtung.

Hinter Obermeier Capital steht Samuel Obermeier, der seit 2020 Marktteilnehmer auf beiden Seiten des Immobilienkapitalmarkts miteinander in Kontakt bringt. Mit dem öffentlichen Auftritt soll die in den vergangenen fünf Jahren entstandene Netzwerkstruktur für Projektentwickler und Investoren sichtbarer und systematisch ansprechbar werden.

Die Gesellschaft agiert ausschließlich als Tippgeber im Sinne der aufsichtsrechtlichen Praxis der BaFin und erbringt weder Anlageberatung noch Anlagevermittlung im Sinne des KWG, WpIG, WpHG oder § 34f GewO. Die inhaltliche Prüfung, Strukturierung, Verhandlung und Entscheidung über Investments verbleibt vollständig bei den beteiligten Marktpartnern und den von diesen beauftragten Beratern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern.

Positionierung gegenüber Projektentwicklern

Projektentwickler, Bauträger und Aufteiler im DACH-Raum stehen regelmäßig vor der Aufgabe, geeignete Kapitalpartner für Neubau-, Bestands- und Aufteilungsprojekte zu identifizieren. Obermeier Capital bietet hierfür einen strukturierten Netzwerkzugang: Nach Kontaktaufnahme durch den Projektentwickler gleicht Obermeier Capital das Projektprofil mit dem eigenen Netzwerk möglicher Kapitalgeber ab und stellt – sofern ein grundsätzliches Interessen-Matching vorliegt – den Erstkontakt her. Die weitere Anbahnung, Prüfung und Vertragsgestaltung erfolgt ausschließlich zwischen Projektentwickler und Kapitalgeber.

Positionierung gegenüber Investoren

Auf der Kapitalseite verfügt Obermeier Capital über ein in fünf Jahren gewachsenes Netzwerk aus Family Offices, Single-Family-Offices, kleineren Beteiligungsgesellschaften sowie qualifizierten Privatinvestoren mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Investoren können Obermeier Capital ihre Suchprofile hinterlegen und erhalten im Rahmen der Tippgebertätigkeit Hinweise auf Projektentwickler und Vorhaben, die diesem Profil entsprechen könnten. Die inhaltliche Prüfung, Bewertung und Investmententscheidung liegt ausschließlich beim Investor und seinen eigenen Beratern.

Vergütungsmodell und Unabhängigkeit

Obermeier Capital erhält Tippgebervergütungen ausschließlich von den kapitalsuchenden Projektentwicklern. Für Investoren ist die Kontaktanbahnung kostenfrei. Dieses Modell stellt sicher, dass die Tippgebertätigkeit frei von Interessenkonflikten auf Investorenseite erfolgt.

Zitat Samuel Obermeier, Gründer von Obermeier Capital:

„Wir sind seit 2020 im Hintergrund an der Schnittstelle zwischen Immobilienkapital und Projektentwicklung aktiv. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass Projektentwickler belastbare Kapitalpartner suchen – und Investoren belastbare Projektentwickler. Unsere Rolle als Capital Introducer ist bewusst eng definiert: Wir bringen die richtigen Parteien miteinander in Kontakt und überlassen alles Weitere den Fachleuten der Marktteilnehmer. Mit dem öffentlichen Markenauftritt machen wir dieses Netzwerk jetzt systematisch ansprechbar.“

Obermeier Capital ist seit 2020 als unabhängiger Capital Introducer (Tippgeber) für die Immobilienwirtschaft im DACH-Raum tätig. Die in München ansässige Gesellschaft stellt Erstkontakte zwischen Projektentwicklern, Bauträgern und Aufteilern einerseits sowie Family Offices, institutionellen Investoren und qualifizierten Privatinvestoren andererseits her. Obermeier Capital erbringt keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung und agiert ausschließlich als Tippgeber.

Kontakt

Obermeier Capital

Samuel Obermeier

Oselstraße 18

81245 München

017663323475



https://obermeier-capital.de

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