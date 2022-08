Objectivity & collaboration Factory gehen ab jetzt gemeinsame Wege

Eine Partnerschaft mit großem Innovationspotenzial

Die Liebe für Innovation, das Lösen von geschäftlichen und technischen Herausforderungen, durch eine agile Umsetzung vereint Objectivity und collaboration Factory. Mit großer Freude treten wir gemeinsam als Partner an die nächsten Projekte heran. Ein gemeinsamer Weg wird dynamische und flexible Lösungen für Kunden zusätzlich stärken und unser Spektrum fachlicher Expertise erweitern.

Die neu geschlossene Partnerschaft wird besonders im Bereich Life Science Früchte tragen. Zahlreiche marktführende Unternehmen setzen die Softwareplattform cplace, das Flaggschiffprodukt der collaboration Factory, bereits ein. Gemeinsam möchten wir cplace nun in den Bereichen Health Care und Life Science weiter etablieren.

Nadine Engelbrecht, Managerin Partner & Alliances bei der collaboration Factory und für die Partnerschaft verantwortlich, zeigt sich begeistert: „Ich habe selten ein so großes Engagement für eine künftige Partnerschaft erlebt. Bei den Verhandlungen spürte man förmlich die Energie auf beiden Seiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam an großartigen Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten.“

Julian Sattich, Managing Director bei Objectivity, sieht diese strategische Partnerschaft auf Augenhöhe als eine neue IT Patchwork Family: „Es stecken großartige Menschen hinter den beiden Marken und wir freuen uns darauf bald neue Lösungen für gemeinsame Kunden zu entwickeln. Für Objectivity bedeutet die Partnerschaft auch eine Erweiterung unseres Portfolios.“

Über collaboration Factory

Die collaboration Factory AG ist ein weltweit agierender Anbieter von Business-Software-Lösungen. Sie wurde 2014 vom Projektmanagement-Pionier Dr. Rupert Stuffer mit der Absicht gegründet, den Markt für Projektmanagement-Software radikal zu erneuern. collaboration Factory hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit von Unternehmen in Communitys zu stärken, die Anwendungsentwicklung für alle Benutzergruppen zu öffnen und hochflexible Lösungen für das Next-Generation Project and Portfolio Management anzubieten.

In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Experten-Community unterstützt collaboration Factory Unternehmen aller Branchen dabei, komplexe Projekte und Prozesse zu planen, steuern und die digitale Transformation voranzutreiben.

Über Objectivity

Objectivity ist ein werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen, spezialisiert auf die Bereitstellung von kundenspezifischer Softwarelösungen, digitale Transformation und IT-Consulting. Innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how wird eingesetzt, um Kunden weltweit zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen.

Bei der Realisierung von Projekten wird sich auf den Aufbau einer engen und kooperativen Partnerschaft konzentriert, um maximale Effizienz und Ausrichtung auf die Geschäftsanforderungen zu gewährleisten. Objectivity´s Experten fördern Innovation in Brachen wie dem Gesundheitswesen, Handel, der Fertigung und vielen mehr.

Jede unserer Business-Solutions ist speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst und bringt den maximalen Nutzen und Mehrwert. Kunden wie ImmoScout24 und Progess Factors, konnten dank unserer Lösungen bereits ihr Geschäft skalieren und in Großbritannien haben wir bereits viel Digitalisierungsarbeit für das Gesundheitswesen geleistet.

Objectivity ist ein werteorientierter IT-Outsourcing-Partner, gegründet im Jahr 1991.

Unser Spezialgebiet ist das Entwerfen, Bereitstellen und Unterstützen von IT-Lösungen, die unseren Kunden helfen, zu wachsen. Wir verwenden die neuesten und innovativsten Technologien wie Cloud, Low-Code, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

