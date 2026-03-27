Holger Ballwanz Immobilien, auf Supermarkt Immobilien spezialisiert, sucht aktuell weitere Supermarkt Immobilien in Deutschland zum Ankauf.

Objektsuche Supermarkt Immobilien: Käufer und Investor sucht Supermarkt Immobilien in Deutschland zum Ankauf ( http://www.supermarkt-immobilien.com)

Gesucht werden geeignete Objekte für den Ankauf durch Käufer und Investoren – für den Immobilienbestand der REBA IMMOBILIEN AG sowie für Kunden und Partner. Ziel ist der nachhaltige Ausbau eines Portfolios mit langfristig vermieteten und stabilen Nahversorgungsimmobilien.

Gesucht: Supermarkt Immobilien in Deutschland zum Ankauf

Im Fokus stehen insbesondere Supermarkt Immobilien mit folgenden Kriterien:

– Stabiler Ankermieter

– Objektflächen: ca. 400 m² bis 2.000 m²

– Ausreichend Stellplätze direkt am Objekt

– Gute Sichtbarkeit und verkehrsgünstige Erreichbarkeit

Investmentfokus: Stabiler Ankermieter

Gesucht werden Supermarkt Immobilien mit einem bonitätsstarken und langfristigen Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel oder entsprechender Vermietungsperspektive.

Im Mittelpunkt stehen:

– Langfristige Mietverträge

– Nachhaltige und etablierte Standorte

– Krisenresistente Nutzungskonzepte im Bereich Nahversorgung

Ankauf direkt von Eigentümern

Der Ankauf erfolgt direkt von Eigentümern, diskret und ohne Umwege über den Off-Market-Markt.

Eigentümer profitieren von:

– Direkten und schnellen Entscheidungswegen

– Professionell strukturierten Ankaufprozessen

– Diskreter und vertraulicher Abwicklung

– Hoher Transaktionssicherheit

Über Holger Ballwanz Immobilien & REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf Supermarkt Immobilien im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen unterstützt den Ankauf für den Immobilienbestand der REBA IMMOBILIEN AG und begleitet zudem Kunden und Partner beim Ankauf von Supermarkt Immobilien.

Der Fokus liegt auf dem Ankauf, Verkauf und der diskreten Off-Market-Vermittlung von Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kontakt für Angebote und Anfragen

Eigentümer von Supermarkt Immobilien sind eingeladen, passende Objekte direkt anzubieten:

http://www.supermarkt-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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