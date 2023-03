Obst aus Europa – gesunde Ernährung im Fokus

Refresh your life – Promotion der EU-Initiative für Obst und Gemüse auch für Kids

In Bremen wurden im Rahmen der Kampagne „REFRESH YOUR LIFE“ relevante Aktionen zur Förderung von europäischem Obst durchgeführt. Das Ziel des Projekts „REFRESH your life“ ist, über europäisches Frischobst und -gemüse auf den Binnenmärkten Deutschlands, Polens und der Tschechischen Republik zu informieren und dafür zu werben.

Bei der Roadshow in Bremen in der dritten Februarwoche stand die jüngste Zielgruppe im Fokus. Kinder hatten Möglichkeit, im Freien pädagogische Spiele zu spielen, Comic-Hefte zu gewinnen und kostenlos frische und leckere europäischen Früchte zu erhalten. Parallel fanden in großen Supermärkten in Bremen Werbeaktionen für europäisches Frischobst statt, bei denen die Kundinnen und Kunden sich über die hervorragenden Qualitäten von europäischem Frischobst informieren und die Produkte kostenlos probieren konnten.

Die Anbieter des multinationalen Programms kommen aus vier europäischen Ländern: Zypern mit Mandoras (einer neuen Züchtung aus Mandarinen und Orangen), Rumänien mit Äpfeln und Griechenland mit Kiwis, Äpfeln und Orangen.

Den Nährwert und der Geschmack von europäischem Obst und Gemüse herauszustellen, ist für die Europäische Union eine wichtige Ausgabe. Gemäß den europäischen Normen muss das auf dem Markt erhältliche Obst und Gemüse nahrhaft und gesund sein. Alle notwendigen Informationen müssen vorhanden sein – zudem müssen die Produkte den richtigen Reifegrad aufweisen, um sie direkt nach dem Waschen genießen zu können.

Was europäisches Gemüse so einzigartig macht, ist seine überragende Qualität und die Tatsache, dass in ganz Europa alle Erzeuger durch einen sehr strengen Rechtsrahmen verpflichtet sind, die höchsten Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards umzusetzen, um sicherzustellen, dass jedes Gemüse, das den Teller des Verbrauchers erreicht, frisch, nahrhaft, hochwertig und köstlich ist!

Die EU fördert mit drei Initiativen die Vermarktung und den Konsum von europäischem Obst und Gemüse als nachhaltigere Alternative zu Importen aus Asien oder Südamerika:

„REFRESH YOUR LIFE“ umfasst die Durchführung von Informations- und Werbemaßnahmen für frisches Obst und Gemüse auf dem deutschen, polnischen und tschechischen Binnenmarkt. Dieses Programm zielt darauf ab, das positive Image europäischer Produkte zu verbessern und das Produktbewusstsein zu steigern, um so den Verbrauch von frischem Gemüse auf diesen Märkten zu erhöhen. https://www.refreshyourlife.eu

„GET A FRUIT“ ist ein von der EU finanziertes Informations- und Werbeprogramm, das darauf abzielt, das positive Image europäischer Produkte zu verbessern, den Bekanntheitsgrad der Produkte zu erhöhen und somit den Verbrauch von frischem Obst auf den Binnenmärkten in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und Kroatien zu steigern.

„GREEN LIFE“ ist ein von der EU finanziertes Informations- und Werbeprogramm für frisches Obst und Gemüse zur richtigen Ernährungsweise im Binnenmarkt von Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik. Dieses Programm zielt darauf ab, das positive Image europäischer Produkte zu verbessern und das Produktbewusstsein zu steigern, um so den Verbrauch von frischem Gemüse auf diesen Märkten zu erhöhen.

In Bremen wurden im Rahmen der Kampagne „Refresh your life" relevante Aktionen zur Förderung von europäischem Obst durchgeführt. Bei der Roadshow in Bremen in der dritten Februarwoche stand die jüngste Zielgruppe im Fokus. Kinder hatten Möglichkeit, im Freien pädagogische Spiele zu spielen, Comic-Hefte zu gewinnen und kostenlos frische und leckere europäischen Früchte zu erhalten. Parallel fanden in großen Supermärkten in Bremen Werbeaktionen für europäisches Frischobst statt.

„REFRESH YOUR LIFE“ ist eine EU-Initiative, die Informations- und Werbemaßnahmen für frisches Obst und Gemüse auf dem deutschen, polnischen und tschechischen Binnenmarkt umfasst. Dieses Programm zielt darauf ab, das positive Image europäischer Produkte zu verbessern und das Produktbewusstsein zu steigern, um so den Verbrauch von frischem Gemüse auf diesen Märkten zu erhöhen.

