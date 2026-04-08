Obst- und Gemüsebauern steigern ihre Wertschöpfung

Eine Technologie „Made in Austria“ setzt neue Impulse in der Lebensmittelverarbeitung

Langenlois / Niederösterreich –

Viele landwirtschaftliche Betriebe stehen vor der gleichen Herausforderung: Steigende Kosten, schwankende Preise und ein intensiver Wettbewerb. Frischware gerät zunehmend unter Preisdruck.

Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach hochwertigen Spezialitäten mit klarer regionaler Herkunft.

Von der Frischware zur Spezialität

Der österreichische Produktentwickler WD-AUSTRIA hat eine Technologie entwickelt, mit der sich landwirtschaftliche Rohprodukte zu hochwertigen Feinkost-Trockenprodukten veredeln lassen – lange haltbar und mit hohem Wertschöpfungspotenzial.

Trocknen im Rhythmus der Natur

Im Gegensatz zu konventionellen Trocknungstechniken wird die Trocknung dabei nicht durch Hitze, Kälte, Vakuum oder Druck „erzwungen“, sondern folgt dem Rhythmus der Natur.

Die sogenannte Naturzyklus-Trocknung orientiert sich am natürlichen Trocknungsverlauf:

Temperatur, Luftbewegung und Feuchtigkeit verändern sich dynamisch – ähnlich wie bei der traditionellen Lufttrocknung, mit der über Jahrtausende hinweg Lebensmittel und Kräuter haltbar gemacht wurden.

Genau dieses Prinzip wird mit der Herb.ERT-Technologie technisch reproduziert und durch intelligente Prozesssteuerung an moderne Anforderungen in der Lebensmittelverarbeitung angepasst.

Klasse statt Masse! Standard-Trocknungsverfahren führen in den Preiswettbewerb.

Klassische Trocknungssysteme – Dörrapparate, Gefriertrockner usw. – verfolgen das Ziel, dem Lebensmittel Wasser möglichst schnell zu entziehen. Dies geschieht durch technische Prozesse wie Hitze, Kälte, Vakuum oder Druck.

Diese Verfahren sind für industrielle Anwendungen konzipiert – und führen in der Regel zu vergleichbaren, standardisierten Ergebnissen – und damit direkt in den Preiswettbewerb.

Für die Wertschöpfungskette landwirtschaftlicher Betriebe bleibt dabei wenig Spielraum.

Wer hohe Wertschöpfung erzielen will, muss sich vom Standard abheben – und anders produzieren als die anderen.

Praxiswissen für mehr Wertschöpfung

Wie sich durch Trockenreifung innovative Spezialitäten mit hoher Wertschöpfung herstellen lassen, zeigt das Magazin

„TROCKNEN & VEREDELN – die Kunst des Trockenreifens“.

Es richtet sich gezielt an landwirtschaftliche Direktvermarkter, Obst- und Gemüssebauern – bietet aber auch für Gastronomie und Betriebsküchen interessante Aspekte. Die Download-Version steht kostenlos unter folgendem Link zur Verfügung:

https://herb-ert.at/magazin-trocknen-veredeln/

Trocknungstechnik seit 1994

Kontakt

Herb.ERT der Trockner – part of WD wet&dry GmbH

Eduard Paschinger

Mittelberg 4

3550 Langenlois

004327347009



http://www.herb-ert.at

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