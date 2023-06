ÖKO-HAUS feiert 25-jähriges Bestehen

Pioniere der Photovoltaik: ÖKO-HAUS überzeugt mit Qualität und langjähriger Erfahrung bei PV-Anlagen und Batteriespeichersystemen

Eppishausen, 6. Juni 2023 – Die ÖKO-HAUS GmbH hat allen Grund zum Feiern. Seit der Gründung im Jahr 1998 realisierte der Komplettanbieter für Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und E-Ladesäulen rund 2.800 Projekte. Über 370 Großanlagen überwacht das Unternehmen im Leitstand. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Gemeinsam mit Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Interessierten feiert ÖKO-HAUS am 2. Juli am Firmenstandort sein 25-jähriges Bestehen mit einer Job-Show und Hausmesse.

„Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien hat in den letzten Jahren rasant an Fahrt aufgenommen, und auch für die kommenden Jahre erwarten wir einen zunehmend hohen Bedarf“, sagt Geschäftsführer Felix Steber, der das Familienunternehmen seit 2017 in zweiter Generation leitet.

Vom Pionier zum Komplettanbieter

ÖKO-HAUS punktet bei großen industriellen Kunden ebenso wie bei Privatkunden mit seiner langjährigen Erfahrung: Bereits 1996 baute Firmengründer Gerhard Steber die erste Photovoltaikanlage – und gehört zu den Pionieren in diesem Bereich. Zum damaligen Zeitpunkt als Möbelschreinerei mit einem angeschlossenen ökologischen Baustoffhandel. 1998 erfolgte die Umfirmierung in ÖKO-HAUS und die Fokussierung auf erneuerbare Energien. Heute bietet das Unternehmen seinen Kunden zur Realisierung von Photovoltaikanlagen alles aus einer Hand: Von der Planung und Projektierung über die Montage bis hin zur Fernüberwachung und Wartung. ÖKO-HAUS hat sich als erfolgreicher Anbieter im südbayerischen Markt etabliert – mit hoher Qualität zu fairen Preisen. Das Unternehmen setzt dabei auf kompetente Beratung, fachliches Know-how und Kundenservice: „Wir haben unsere Serviceabteilung in den letzten Jahren deutlich erweitert. Unser Ziel ist es, in jeder Situation schnell vor Ort zu sein und unseren Kunden zu helfen“, so Steber.

Fachkräfte sichern höchste Qualität

Die Kunden wissen das Angebot zu schätzen. „Viele Interessenten kommen zu uns, weil andere zufriedene Kunden uns weiterempfohlen haben“, so Steber. So konnte ÖKO-HAUS in den letzten Jahren zahlreiche Anlagen realisieren – darunter eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit 1.860 kWp im oberbayerischen Althegnenberg. Derzeit im Bau befinden sich eine Anlage in Landsberg mit 6,6 MWp und eine Dachanlage in Bad Wörishofen mit 2,9 MWp. Anfang 2024 soll in der Gemeinde Eppishausen der Bau einer Bürgeranlage mit 15 MWp starten. Aktuell geht der Trend zu immer größeren Anlagen. Die damit verbundene Komplexität der Projekte hat das Team um Felix Steber bestens im Griff – dank gut ausgebildeter Mitarbeiter. „Nur mit qualifizierten Fachkräften können wir auch Qualität liefern. Bei uns weiß jeder im Team, worauf es ankommt: den Auftrag vom Start bis zum Abschluss so umzusetzen, dass er unseren hohen Standards und den Erwartungen des Kunden entspricht“, erläutert Steber.

Derzeit beschäftigt ÖKO-HAUS 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir planen auch in den kommenden Jahren zu wachsen. Fachkräfte mit handwerklicher Ausbildung sind jederzeit willkommen“, sagt Steber. Mitarbeiter profitieren von familienfreundlichen Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie der Möglichkeit, über das Unternehmen ein E-Auto oder E-Bike zu leasen. „Und das Wichtigste: Unser Team leistet mit seiner Arbeit jeden Tag einen ganz konkreten Beitrag zur Energiewende“, sagt Steber.

Erneuerbare Energien als Treiber der Digitalisierung

Der Geschäftsführer betont die Bedeutung der erneuerbaren Energien als Treiber der Digitalisierung: „Für uns ist das schon seit vielen Jahren Alltag. Bereits 2003 haben wir die ersten Anlagen fernüberwacht, heute umfasst unser Leitstand 370 Großanlagen.“ Auch das Firmenarchiv, das alle von ÖKO-HAUS gebauten und betreuten Anlagen umfasst, ist vollständig digital. „Wir arbeiten ständig daran, Prozesse weiter zu digitalisieren und Papier zu vermeiden“, erklärt Steber.

Für die Zukunft erwartet er, dass sich die Entwicklung zu größeren Anlagen weiterhin fortsetzt und die Solarmodule noch effizienter werden. Das Thema Batteriespeicher wird aus seiner Sicht an Bedeutung gewinnen: „Großspeicher unterstützen das Netz, wenn es Schwankungen bei Sonne oder Wind gibt, und machen eine kontinuierliche und störungsfreie Stromversorgung möglich. Sie müssen künftig in größerem Umfang und zu günstigeren Preisen verfügbar sein“, so Steber. Auch bei der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur sieht er eine steigende Nachfrage, etwa für die Einrichtung von Ladesäulen in Betrieben oder Wohnanlagen. Als Anbieter von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Ladesäulen blickt das Unternehmen damit optimistisch in die Zukunft. Aktuelle Herausforderungen wie Lieferschwierigkeiten geht ÖKO-HAUS aktiv an, wie Steber erklärt: „Wir bauen unsere Lagerhaltung aus und haben dafür gerade eine neue Halle gebaut. So können sich unsere Kunden auch künftig auf unsere Termintreue verlassen.“

Jubiläumsfest mit Job-Show und Hausmesse

Zur Feier des Firmenjubiläums lädt ÖKO-HAUS Kunden und Interessierte am 2. Juli von 9 Uhr bis 17 Uhr an den Firmenstandort in Eppishausen, Ortsteil Weiler, ein. Dort findet ein Jubiläumsfest mit Job-Show und Hausmesse statt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ÖKO-HAUS stellen ihre Berufe vor, dazu gibt es Vorträge rund um die Themen Photovoltaik und Wärmepumpe sowie eine Ausstellung von E-Autos und E-Bikes. Auch Lieferanten sind als Aussteller vor Ort. Umrahmt wird die Veranstaltung mit musikalischer Unterhaltung, Kinderprogramm und Gewinnspielen. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Als Komplettanbieter von Photovoltaikanlagen ist die ÖKO-HAUS GmbH seit 1998 im südbayerischen Raum und als Partner von Baufritz deutschlandweit tätig. Von der Planung, Projektierung über den Bau und die Wartung bietet das Unternehmen alles aus einer Hand. Mit über 2800 realisierten PV-Anlagen für private, gewerbliche und kommunale Betreiber verfügt ÖKO-HAUS über fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung. Die Tochterfirma fagus energieprojekte gmbh baut und verwaltet Bürgeranlagen. Mit einem großen Portfolio an Batteriespeichersystemen hat sich ÖKO-Haus in dem stark wachsenden Markt positioniert. Am Firmenstandort Eppishausen, Ortsteil Weiler, beschäftigt das Familienunternehmen 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

