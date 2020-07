Öko? Logisch!

UNIKA Kalksandstein – natürlich wohngesund

Angefangen hat es mit Lebensmitteln, heute spielt in nahezu jedem Lebensbereich das Etikett “Bio” eine kaufentscheidende Rolle. Ob Textilien, Möbel, Farben oder Putzmittel, die Produkte des täglichen Lebens sollen nicht nur funktionieren, sondern möglichst auch gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich sein. Das gilt vielfach auch für Bauprodukte. Auch hier wünschen sich immer mehr Verbraucher nachhaltige und ressourcenschonend hergestellte Materialien.

Dabei ist die Entscheidung für “ökologische” Bauprodukte gar nicht so einfach. Schließlich gibt es kein so markantes “Bio-Label”, wie bei Lebensmitteln. Und einigen Produkten sieht man ihr umweltfreundliches Öko-Profil auch gar nicht an, obwohl in ihnen nur natürliche Rohstoffe stecken, wie bei UNIKA Kalksandstein zum Beispiel. Als durch und durch umweltfreundlicher Baustoff ist UNIKA Kalksandstein nicht nur umwelt-neutral, sondern auch frei von Emissionen und unschädlich für das Grundwasser.

UNIKA Kalksandsteine bestehen aus den natürlich vorkommenden Rohstoffen Kalk und Sand. Der Sand wird in unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Produktionsstandort gewonnen. Kurze Transportwege führen deshalb schon bei der Rohstoffbereitstellung zu einer sehr günstigen Ökobilanz. Die Materialien werden unter Zusatz von Wasser gemischt, zum Rohling gepresst und unter Dampfdruck energieeffizient gehärtet. Als einziges Bindemittel kommt Kalk zum Einsatz. Restmengen, die bei der Produktion entstehen, werden zerkleinert und kehren als Zuschlag direkt in den Produktionsprozess zurück. Damit ist der gesamte Produktionsprozess schadstoffarm.

Kurze Härtezeiten von 4 bis 8 Stunden bei einer Härtetemperatur von nur 200 °C sorgen für einen äußerst niedrigen Energieverbrauch. Zudem wird der Wasserdampf vor allem auf umweltfreundlicher Basis von Erdgas, Leichtöl oder Biogas erzeugt und mehrfach, bzw. für weitere Produktionsprozesse genutzt. Auch deshalb trägt UNIKA Kalksandstein schon bei der Herstellung in modernsten Fertigungsanlagen erheblich zur Ressourcenschonung und zum Schutz der Umwelt bei.

Nicht mehr genutzte Sandgruben werden komplett rekultiviert. Vielfach erwachen diese wieder urbar gemachten Areale als Biotop zu neuem Leben und bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum. Teilbereiche dienen nicht selten als Naherholungsgebiete in Verbindung mit Badezonen. Häufig führen diese Rekultivierungsmaßnahmen aus Sicht des Naturschutzes zu einer erheblichen Aufwertung der Gebiete gegenüber dem Zustand vor den Abbaumaßnahmen. Natürlich erfolgt die Rekultivierung stets in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Naturschutzbehörden.

Auch beim eigentlichen Einsatz als hochwertiger Mauerwerksbaustoff sorgt UNIKA Kalksandstein für Nachhaltigkeit. Funktionswände aus UNIKA Kalksandstein als Außenhülle und Innenwände ermöglichen energieeffiziente, wirtschaftliche und wohngesunde Bauwerke. Während der Nutzungsphase lässt sich kostbare Heizenergie sparen, was sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Entsprechende Lebenszyklusanalysen zeigen ganz deutlich, dass sich mit gedämmten Wandkonstruktionen aus UNIKA Kalksandstein Energieaufwand und Emissionen minimieren lassen.

Schließlich überdauern UNIKA Kalksandsteine als besonders widerstandsfähiger Baustoff problemlos die Nutzungszeit der daraus errichteten Gebäude. Theoretisch könnte der Wandbaustoff nach dem Rückbau ohne Einschränkungen erneut verwendet werden; in der Praxis kommt das jedoch noch nicht so oft vor. Aufbereitetes Kalksandstein-Abbruchmaterial wird oft für den uneingeschränkten Einbau als Verfüllungen z.B. im Erd-, Straßen- und Wegebau sowie als Vegetationssubstrat oder zum Abbau von schädlichen Gasen auf Deponien genutzt. UNIKA Kalksandsteine sind damit in vollem Umfang recyclingfähig.

Von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den Transport, der Nutzung als Baumaterial bis hin zum Rückbau und Recycling bleibt UNIKA Kalksandstein als hochwertiger Mauerwerksbaustoff umweltfreundlich, nachhaltig und ökologisch.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

