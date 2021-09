ÖSTERREICHISCHE PRESSE UND FOOD BLOGGER AUF ENTDECKUNGSTOUR DES PIAVE DOP-KÄSES

Land, Produktion, Geschmack und Menschen: Eine Dreitagestour zum Erkunden der Geheimnisse dieser einzigartigen italienischen Spezialität.

Busche 14.09.2021 – Auf Entdeckungstour des Piave DOP-Käses inmitten der zauberhaften Landschaften der Dolomiten und den Köstlichkeiten aus der Gegend von Belluno. Das Konsortium zum Schutz des Piave DOP-Käses und das Projekt Nice to Eat-EU vereinen ihre Kräfte zur Förderung des Piave DOP, einer italienischen Spezialität, die mitten aus dem Herzen der Dolomiten stammt und mit ihrem unvergleichlichen Geschmack auch die Länder jenseits der Alpen erobert hat.

Ein wirklich einzigartiges drei Tage dauerndes Projekt (6., 7. und 8. September), an dem insgesamt 7 österreichische Food Blogger und Journalisten teilgenommen haben. Eine bis ins kleinste Detail organisierte Incoming Tour, die in der Lage war, die wesentlichen Eckpfeiler des Piave DOP-Käses, seine Produktion sowie sein Ursprungsgebiet zu erzählen.

Vom Spaziergang über die Weiden, einem Besuch der Produktionsstätten, der Besichtigung der Ställe und der Kühe, welche die Milch geben, bis hin zu den Verkostungen in Begleitung der Vertreter der ONAF (Nationale Organisation der Käseverkoster): Der Piave DOP-Käse wurde erzählt, erlebt, fotografiert und vor allem gekostet. Ein echter Star, dem es gelungen ist, seine Verkoster zu überraschen und gleichzeitig ihren Gaumen zu verzücken.

Aber nicht nur Verkostungen in Reinheit und Abendessen mit Gerichten auf der Basis von Piave DOP-Käse; die Dolomites Experience – so hieß die Tour – erzählte den Teilnehmern vom Wert und der Bedeutung des Begriffs DOP (g. U.), von all den Personen, die mit ihrer Arbeit täglich daran beteiligt sind, diesen Wert zu steigern und von der wesentlichen Rolle des Konsortiums in Hinsicht auf Schutz, Vertrieb und Förderung des Piave DOP-Käses auf weltweiter Ebene.

“Wir waren wirklich überrascht über die Begeisterung, mit der die Influencer und die Journalisten an diesem wunderschönen Event teilgenommen haben. Mit dem Fotoapparat stets in der Hand, wurde jeder Augenblick festgehalten, sofort erzählt und mit dem jeweiligen Zielpublikum über die sozialen oder traditionellen Medien geteilt. Eine äußerst angenehme Art, um unser Produkt kennenzulernen, seine Merkmale sowie die innige Bindung zu seinem Produktionsgebiet zu schätzen und es wirklich hautnah zu erleben”, dies die Worte von Chiara Brandalise, Vorsitzende des Konsortiums.

Mit den Posts bei Instagram, speziellen Storys und Blogartikeln, hat der Event Dolomites Experience sicher zur Verbreitung der Marke Piave DOP-Käse in Österreich beigetragen.

Die erstellten digitalen Inhalte finden Sie mit den folgenden Hashtags > #nicetoeateu #nicetoeatyouexperience #enjoyitsfromeurope.

Im Anhang einige Bilder der Dolomites Experience.

Eines der Hauptziele ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die Online- und Offline Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.