Hotel Investments AG: Exklusiver Partner für Off Market Hotelimmobilientransaktionen in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group) agiert als Spezialist für Off Market Hotelimmobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen fokussiert sich auf betreiberfreie Stadthotels abseits öffentlicher Vermarktung.

Off Market Hotelimmobilientransaktionen – diskret, exklusiv, effizient

Off Market Hotelimmobilien werden ohne öffentliche Inserate verkauft, verpachtet oder übernommen. Eigentümer wählen diesen Weg, um Diskretion zu wahren, Mitarbeiter zu schützen und effiziente Verhandlungen mit qualifizierten Investoren zu ermöglichen. Hotelinvestoren, Käufer und Hotelbetreiber profitieren von exklusivem Zugang zu Objekten mit attraktivem Rendite- und Entwicklungspotenzial.

Vorteile im Überblick:

– Exklusiver Zugang zu nicht öffentlich beworbenen Immobilien

– Verhandlungen ausschließlich mit seriösen Hotelinvestoren und Hotelbetreibern

– Schutz von Mitarbeitern, Betreibern und Gästen

– Höhere Erfolgsquoten durch gezielte Auswahl passender Hotelinvestoren, Käufer und Hotelbetreiber

– Schnelle, vertrauliche und professionelle Transaktionsprozesse

„Unsere Partner schätzen besonders die Diskretion und Professionalität, mit der wir jede Transaktion umsetzen“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Strategische Ausrichtung: Eigeninvestitionen, Joint Ventures und Hotelverpachtung

Die Hotel Investments AG erweitert kontinuierlich ihr Hotelportfolio durch drei zentrale Wege:

1. Eigeninvestitionen – Direkter Ankauf von Hotels

2. Joint Ventures – Partnerschaften mit Hotelinvestoren für gemeinsame Projekte

3. Hotelverpachtung – Langfristige Bewirtschaftung über angeschlossene Hotelbetreiber

Besonders gesucht werden:

– Betreiberfreie Stadthotels in urbanen Top-Lagen

– Hotels zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge

Fokus auf urbane Stadthotels mit Zukunftspotenzial

Die Hotel Investments AG setzt auf Stadthotels in zentralen Lagen mit stabiler Nachfrage und langfristiger Wertsteigerung.

Holger Ballwanz erklärt: „Unser Ziel ist es, Hotelimmobilien off market zu erwerben, nachhaltig zu betreiben und durch gezielte Partnerschaften langfristige Renditen zu sichern. Der urbane Hotelmarkt in der DACH-Region bietet weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.“

Strategische Partnerschaften sichern stabile Erträge

Durch enge Kooperationen mit renommierten Hotelbetreibern setzt die Hotel Investments AG auf maßgeschneiderte Betriebskonzepte, optimale Standortpositionierung, stabile Cashflows und langfristige Wertsteigerung der Hotelimmobilien.

Off Market Angebote willkommen

Die Hotel Investments AG sucht kontinuierlich neue Off Market Hotelimmobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eigentümer und Hotelbetreiber können ihre Angebote diskret einreichen – jede Einsendung wird individuell geprüft und vertraulich behandelt.

– Schweizer Unternehmen, international tätig als Hotelinvestor und Investment-Experte

– Spezialisierung auf Hotelankauf, Hotelbetrieb und Portfolioverwaltung

– Fokus auf Off Market Hotelimmobilien und Joint-Venture-Transaktionen

– Langjährige Expertise im Bereich Hotelimmobilien

Websites: www.hotel-investments.ch & www.hotel.group

